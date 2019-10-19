وطنا نيوز -"عمان العربية" تقبل أعدادا متزايدة من طلبة الماجستير في الإدارة

وطنا اليوم-عمان – بدأت جامعة عمان العربية باستقبال طلبة جدد في برنامج ماجستير الادارة في كلية الأعمال اليوم السبت.

وكان مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة قد وافق في جلسته التي عقدت برئاسة الدكتور بشير الزعبي على استمرارية الاعتماد الخاص وفتح باب قبول طلبة جدد في تخصص ماجستير الإدارة في جامعة عمان العربية.

ويعتبر تخصص ماجستير الإدارة من التخصصات الشاملة التي تسعى إلى بناء قدرات ومهارات الطلبة العلمية في الإدارة وتنمية معارفهم في المجالات المختلفة من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف والحالات الدراسية التطبيقية اللازمة لبيئة العمل.

وفي هذا الصدد قال عميد كلية الأعمال الأستاذ الدكتور بلال برهم أن تخصص الإدارة يمكن الطلبة من التفاعل الايجابي مع بيئة العمل، والتوظيف العلمي السليم للنظريات والمفاهيم الادارية الحديثة، واستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز قدراتهم في مجالات اتخاذ القرارات وحل المشكلات، وتحليل البيئة، مما يمكنهم من إضافة قيمة للمنظمات التي يعملون فيها

وأضاف :”تسعى الكلية جاهدة على رفع جودة مخرجاتها التعليمية والاستمرار في تطوير برامجها وادائها ورفع مستوى طلبة الكلية في مهارات التعلم والبحث العلمي من خلال البرامج التي تقدمها الكلية في مرحلتي البكالوريوس والماجستير.