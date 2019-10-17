المولا يرعى فعاليات اللقاء التنويري في جامعة البترا

وطنا اليوم-عمان:رعا رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور مروان المولا انطلاق فعاليات اللقاء التنويري للطلبة المستجدين في الجامعة والمسجلين في الفصل الأول للعام الدراسي 2019- 2020، ضمن فعاليات أسبوع اللقاء التنويري.

ورحب المولا في مسرح الجامعة بالطلبة قائلا "أهلاً بكم في جامعة البترا، التي ستمضون فيها أجمل سنوات عمركم، وأكثرها أهمية، فهنا سيكون تشكيل قناعاتكم، وتكوين عقولكم، في بيئة البترا الآمنة الذكية، والمتفاعلة: علمياً، وثقافياً، وخلقياً"، مضيفًا "إننا إذ نرحب بكم، نعرف حجم المسؤولية الملقاة على عواتقنا نحوكم، فبناء الإنسان وتشكيل عقله، وروحه، وجسده، أمر يفوق أي بناء، لأن الاستثمار في الإنسان هو الأغلى والأعز.

وقدم المولا نبذة عن الجامعة وإنجازاتها خلال السنوات الماضية مشيرًا إلى أن دور الجامعة يتجاوز "تقديم المعارف والعلوم، إلى الارتقاء بالفكر والسلوك، والتأكيد على إنسانية الإنسان، وتقديم منظومه قيم نبيلة، تضمن لنا سلامنا المجتمعي، من خلال الإيمان بحق الآخر في التفكير والتعبير، بعيداً عن التعصّب، والعنف، وإقصاء الآخر".

واستعرض عميد شؤون الطلبة، الدكتور فتحي الفاعوري، دور عمادة شؤون الطلبة، في رعاية شؤون الطلبة داخل أسوار الجامعة وخارجها وخدمة المجتمع، من خلال أقسامها المختلفة، مشيرًا إلى أن جامعة البترا تعد من الجامعات الخالية من العنف.

ودعا الفاعوري الطلبة إلى الاستفادة من الخدمات التي تقدمها عمادة شؤون الطلبة وأقسامها داخل الجامعة خلال مختلف السنوات الدراسية، قائلا إن الجامعة تسعى لخدمة الطلبة من خلال عدة أقسام وهي قسم الخدمات الطلابية وقسم النشاطات الثقافية والفنية وقسم رعاية شؤن الطلبة الوافدين، وقسم النشاطات الرياضية بالإضافة إلى قسم متابعة الخريجين ومركز الإرشاد الوظيفي والأمن الجامعي.

كما نصح الفاعوري الطلبة بضرورة الاطلاع على دليل الطالب للتعرف على التعليمات الجامعية، ومعرفة حقوقهم والقوانين الضابطة للحياة الجامعية، مشيرًا إلى أن فعاليات اللقاء التنويري تضم أيضًا فقرات فنية لفرقة الجامعة وألعاب "تلي ماتش" رياضية.

وحضر اللقاء نائب الرئيس د تيسر أبو عرجة وعمداء الكليات ومديرو الدوائر، حيث استمع رئيس الجامعة والعمداء إلى أسئلة واستفسارات الطلبة حول مختلف المواضيع والقضايا التي تهم الطالب، مؤكدين حرص الجامعة على تذليل الصعوبات كافة التي قد تعترض المسيرة الأكاديمية للطلبة.



