الرئيسية | شباب و جامعات فيلادلفيا المعرفة تطلق مشروع البعثات في بعض مدارس المملكة

وطنا اليوم-عمان: انطلاقا من رسالة جامعة فيلادلفيا نحو التفاعل مع مؤسسات المجتمع المحلي، ومن رؤية مبادرة " فيلادلفيا المعرفة"، البدء من اللبنة النواة في بناء الأجيال الصاعدة، أطلقت المبادرة مشروع " البعثات" في بعض مدارس المملكة، استشرافا لهمم الطلبة وتحفيزًا لطاقاتهم ، فبدأ المشروع بمدارس دار الأرقم الإسلامية، ثمّ أكاديمية الاحتراف الدولية، وقد عمل فريق المبادرة جاهدا من خلال الورشات التدريبية التي عقدت في المدارس على التدريب على مهارة كتابة المقال العلميّ ، انتهاء بالورشة التدريبية التي استضافت فيها الجامعة خبراء تربويين، ومعلمين وطلبة من مدارس " الأنروا" / منطقة شمال عمان ، قدّم فيها رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم كلمة افتتاحية، تبعتها كلمة الدكتورة ابتسام حسين الباحث الرئيس لمبادرة فيلادلفيا المعرفة ومديرة مركز اللغات، ثمّ كلمة ممثل الأنروا/ منطقة شمال عمان الدكتور محمد العجل، ثم انطلقت الورشة بشقيها النظري والعملي حيث تمكّن فريق المبادرة من عرض منهجية كتابة المقال العلمي بفاعلية ويسر، وتمّ إعلان شروط ومعايير المسابقة التي سيشارك فيها المعلمون والطلبة من الفئة المستهدفة، واختتمت الورشة بمسابقة ثقافية وزّعت فيها جوائز تحفيزية للطلبة، وقد أظهر اللقاء فاعلية وتعاونا وحوارا هادفا، أثمر عن حماسة كبيرة بين الطلبة ومواصلة الشراكة بين الجامعة والمدارس .



















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