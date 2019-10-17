أستاذ الأدب والنقد في جامعة فيلادلفيا د.محمد عبيد الله يفوز بجائزة كتارا للرواية العربية

وطنا اليوم-عمان:أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي-كتارا في العاصمة القطرية الدوحة مؤخرا أسماء الكتاب والنقاد الفائزين بجائزة كتارا للرواية العربية في دورتها الخامسة. ونظمت المؤسسة حفلا بدار الأوبرا بالمؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا"، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والسفراء والمدعوين من داخل دولة قطر وخارجها.

وقد أعلنت إدارة الجائزة عن نيل أ.د.محمد عبيد الله أستاذ الأدب والنقد بجامعة فيلادلفيا وعميد كلية الآداب والفنون جائزة كتارا للرواية العربية في فئة الدراسات والبحوث النقدية عن كتابه (رواية السيرة الغيرية- قضايا الشكل والتناص وجدل التاريخي والتخييلي-دراسة في رواية مي/ليالي إيزيس كوبيا لواسيني الأعرج) إلى جانب عدد من المبدعين والنقاد ممن استحقوا الجائزة في فئاتها الإبداعية والنقدية من مختلف الأقطار العربية وسط منافسة واسعة إذ وصلت الأعمال المقدمة للجائزة بكل فروعها إلى 1850 عملا أدبيا ونقديا، اصطفت منها لجان التحكيم والتقييم نحو عشرين عملا بواقع خمسة أعمال في كل فئة من فئات الجائزة وهي: فئة الروايات المنشورة، فئة الروايات غير المنشورة، فئة الدراسات النقدية غير المنشورة، فئة رواية الفتيان. إلى جانب فئة الرواية القطرية بواقع فائز واحد.

وفي تصريحات إعلامية عبر د.محمد عبيد الله عن سعادته بهذا الفوز ذلك أن جائزة كتارا في مقدمة الجوائز العربية التي يتطلع الروائيون ونقاد الرواية لنيلها، فهي تضع العمل الإبداعي والنقدي موضع الاهتمام فضلا عن الاعتراف بتميزه على المستوى العربي. وقال د. عبيد الله: أضفت من خلال ذلك كتابا جديدا لإنتاجي وللمكتبة العربية النقدية، مع شهادة جائزة كتارا بتميزه وتفوقه. كذلك عبر عن سعادته بما أشرت عليه الجائزة من تميز الكتاب والنقاد الأردنيين وكفاءتهم في المنافسة ضمن جائزة مفتوحة للمؤلفين باللغة العربية.

وأشاد د.محمد عبيد الله بجامعة فيلادلفيا التي ينتمي إلى أسرتها منذ أكثر من عقدين، وبدورها الحيوي في توفير المناخات الداعمة والمشجعة على الإبداع والبحث، واعتبر أن حصوله على هذه الجائزة مؤشر على البيئة العلمية الراقية التي تحرص عليها إدارة الجامعة منذ تأسيسها، ومؤشر على تميز أساتذة الجامعة ومنتسبيها.







