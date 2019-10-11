 وطنا نيوز -جامعة البترا ومستشفى الأردن يوقعان مذكرة للتعاون والتدريب
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جامعة البترا ومستشفى الأردن يوقعان مذكرة للتعاون والتدريب
التاريخ : 16-10-2019 04:34:13 المشاهدات: 1411

وطنا اليوم-عمان:وقع رئيس جامعة البترا الدكتور مروان المولا ومدير مستشفى الأردن الدكتور عبد الله البشير مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتدريب الميداني لطلبة كلية الصيدلة.

ووقعت الاتفاقية بهدف تدريب طلبة كلية الصيدلة في المستشفى بواقع مائة ساعة تدريبية في كل دورة، وقال المولا إن الاتفاقية تعمل على تحقيق تعاون مثمر وبناء شراكة بين كلية الصيدلة ومستشفى الأردن في المجالات التدريبية والبحثية بما يتوافق مع رؤية وأهداف الكلية ومتطلبات الاعتماد الأمريكي (ACPE) في الصيدلة مشيرًا إلى أن التدريب الميداني مقرر ضمن الخطة الدراسية للكلية للطلبة، وأن الاتفاقية توفر فرص التدريب الميداني المطلوب لما يحتويه المستشفى من أقسام وخبرات مختلفة تمكن الطلبة من التعلم و اكتساب المهارات المطلوبة.

وحضر توقيع الاتفاقية عميد كلية الصيدلة الدكتور إبراهيم الأدهم وعميد البحث العلمي الدكتور مياس الريماوي، والدكتورة سوزان عبد المالك  والدكتورة هبة عبد الحليم من جامعة البترا، ومدير الصيدلة والتزويد في مستشفى الأردن الدكتور مهند الحاج.










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