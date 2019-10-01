جامعة عمان الأهلية تشارك في فعالية التبادل والحراك الأكاديمي في جمهورية التشيك

وطنا اليوم- شاركت جامعة عمان الأهلية في فعاليات التبادل والحراك الأكاديمي والمعروف باسمStaff Mobility For Training ، وذلك من خلال زيارة رئيسة قسم العلاقات الدولية الدكتورة فيروز أبوسويلم، لجامعة Vysoká škola ekonomická في جمهورية التشيك خلال الفترة 11-7 تشرين الأول 2019، حيث تأتي هذه المشاركة ضمن برنامج Erasmus+ والممول من الاتحاد الأوروبي.

وخلال الزيارة التقت د. أبوسويلم بمديرة العلاقات الدولية في الجامعة الدكتورة Eva Jansa ورئيس قسم Educa International الدكتور Josef Vochozka، وتم مناقشة السياسات والإجراءات وآلية الحراك الأكاديمي والإداري والطلابي لبناء جسور التواصل والمعرفة بين مختلف الأطراف، وأشارت إلى أن مثل تلك الفعاليات والزيارات تهدف إلى زيادة فرص التعريف بالجامعات وبرامجها على المستوى الدولي. وتخلل الفعالية العديد من الأنشطة منها محاضرات لطلبة كلية العلوم الطبية لتعريفهم بالدراسة الدولية في المملكة الأردنية الهاشمية كما تم تعريفهم بجامعة عمان الأهلية بكافة كلياتها والبرامج الأكاديمية الموجودة فيها.