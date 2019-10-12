قشوع: الأردن نجح بالموائمة بين التنمية الاقتصادية والنماء الاجتماعي

وطنا اليوم ـ شباب وجامعات

أكد الدكتور حازم قشوع على النجاج الذى حققه الاردن فى الموائمة بين التنمية الاقتصادية والنماء الاجتماعي بالرغم من كثرة الارهاصات الذى ساقتها رياح التغيير التى جابت المنطقة.

وقال قشوع إن الأردن الذي تنبأ قيادة بما هو قادم استطاع ان يقوم بوضع استراتيجية احترازية استدراكية حيث عمل على حماية المنجزات الوطنية وحافظ على درجة السلم الاهلي، ضمن معادلة حمى فيها الاردن ومجتمعه من ويلات العنف والتطرف والغلو التي اجتاحت المنطقة العربية.



وبين أن الأردن أكد قدرته على ايجاد مناخات المنعة التي يستلزم وجودها لوقاية المجتمع الاردني وحمايته.

واضاف قشوع فى المحاضرة التى القاها فى جامعة عمان الاهلية فى مؤتمر التنمية المستدامة والسلم المجتمعى فى العالم العربي، ان الاردن تكبد نتيجة حفظه مناخات الامن الوطني والاقليمي ودوره الانساني خسائر باهضة طالت الناتج الوطنى الإجمالي وحملت حالة ركود فى الاقتصاد وادت الى حالة من الجمود السوقي، وإن كان الاردن لا يتحمل هذا العمل نتيجة قضايا ذاتية كما يحلو للبعض تصويرها لكن تبعتها كانت ذاتية على حركة اقتصادنا الوطني، ومن هنا تأتى اهمية ايجاد استراتيحية جديدة تخلص الاقتصاد الوطنى من حالة الركود وتنهي حالة الجمود التى طالت الاسواق المحلية وهذا بحاجة الى قرارات استثنائية يشارك في تحملها او جزء منها المجتمع العربي والدولي، والى برنامج حكومي قادر على ايجاد مناخات الثقة وعامل على ايجاد وفرص عمل حقيقية، وبرنامج اخر ممتم يسمح بعودة رأس المال الوطني والكفاءات الوطنية التى هاجرت نتيجة هذه الظروف.