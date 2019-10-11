تشكيلات أكاديميه واسعه في جامعة جدارا

وطنا اليوم/اربد

بناءً على تنسيبٍ من معالي الأستاذ الدكتور محمد طالب عبيدات رئيس جامعة جدارا وافق مجلس أمناء الجامعة على تعيين كلٍ من الأستاذ الدكتور محمد طعامنة نائباً لرئيس الجامعة ومستشاراً أكاديمياً وعميداً لكلية الاقتصاد والأعمال، والأستاذ الدكتور علي جبار عميداً لكلية القانون، والأستاذ الدكتور محمد عبد الله المومني عميداً لكلية الدراسات العليا، والأستاذ الدكتور اجريد الخوالده عميداً لكلية الهندسة، والأستاذ الدكتور رائد حتاملة عميداً لكلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات، وتعيين الدكتور إحسان الرباعي قائماً بأعمال عميد كلية الآداب واللغات، والدكتور حابس حتاملة قائماً بأعمال عميد كلية العلوم التربوية، والدكتور رمضان الشديفات قائماً بأعمال عميد كلية الصيدلة، والدكتور محمد نور الجداية قائماً بأعمال عميد شؤون الطلبة، والدكتور علي مطر قائماً بأعمال عميد البحث العلمي، والدكتور خالد العمري قائماً بأعمال عميد القبول والتسجيل.

كما قرر رئيس الجامعة واستناداً لإحكام المادة (17/ د)، من قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018م، تعيين كل من الدكتور محمد البطاح قائماً بأعمال نائب عميد كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد بني عيسى قائماً بأعمال نائب عميد كلية القانون، والدكتورة أسماء خصاونة قائماً بأعمال نائب عميد كلية الآداب واللغات، والدكتور أيمن أبو الهيجاء قائماً بأعمال نائب عميد كلية الاقتصاد والأعمال، والدكتور إبراهيم العودات قائماً بأعمال نائب عميد كلية الصيدلة، والدكتورة شروق معابرة قائماً بأعمال نائب عميد كلية العلوم التربوية، والدكتور عصام طراد قائمأ بأعمال نائب عميد كلية الهندسة، والدكتورة نورا أبو عين قائماً بأعمال نائب عميد كلية الدراسات العليا، والدكتور معتصم الشناق قائماً بأعمال نائب عميد البحث العلمي، والدكتور فتحي الشرع قائماً بأعمال نائب عميد شؤون الطلبة.

كما وقرر الدكتور عبيدات تعيين الدكتور حابس حتاملة مساعداً لرئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، والدكتور عصام طراد مساعداً لرئيس الجامعة لشؤون التخطيط الإستراتيجي، والدكتور بلال زقيبة مساعداً لرئيس الجامعة للعلاقات والمشاريع الدولية، والسيد علاء المراشدة مساعداً لرئيس الجامعة لشؤون الجودة والاعتماد

كما قرر رئيس الجامعة تعيين الدكتورة فوزيه مسعد قائماً بأعمال مساعد عميد كلية الاقتصاد والأعمال لشؤون الجودة والطلبة، وقائماً بأعمال رئيس قسم نظم المعلومات الإدارية ، والدكتور علي السرحان قائماً بأعمال مساعد عميد كلية الصيدلة لشؤون الطلبة والجودة وقائماً بأعمال رئيس قسم الصيدلة، والدكتور نبيل الكوفحي قائماً بأعمال مساعد عميد كلية الهندسة لشؤون الطلبة والجوده وقائماً بأعمال رئيس قسم الهندسة المدنية، والدكتور خالد مياس قائماً بأعمال مساعد عميد كلية الآداب واللغات لشؤون الجودة والطلبة، وقائماً بأعمال رئيس قسم اللغة العربية وآدابها، والدكتور صياح الشمالي قائماً بأعمال مساعد عميد كلية العلوم التربوية لشؤون الجودة والطلبة وقائماً بأعمال رئيس قسم التربية الخاصة، والدكتور صالح العمري قائماً بأعمال مساعد عميد كلية العلوم وتكتولوجيا المعلومات وقائماً بأعمال رئيس قسم هندسة البرمجيات.

كما وقرر رئيس الجامعة تعيين رؤساء الأقسام الأكاديمية وذلك على النحو التالي: تعيين الدكتور حابس حتامله قائماً بأعمال رئيس قسم الإدارة التربوية، والدكتورة أسماء خصاونه قائماً بأعمال رئيس قسم الخدمات المساندة، والدكتور محمد البطاح قائماً بأعمال رئيس قسم الحاسوب، والدكتور بلال بطيحه قائماً بأعمال رئيس قسم الرياضيات، والدكتور علي الوقفي قائماً بأعمال رئيس قسم إدارة الأعمال، والدكتور فادي الشناق قائماً بأعمال رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية، والدكتور أيمن أبو الهيجاء قائماً بأعمال رئيس قسم المحاسبة، والدكتور محمد المعايطه قائماً بأعمال رئيس قسم الموارد البشرية، والدكتور بلال عنيزان قائماً بأعمال رئيس قسم التسويق، والدكتور محمود الطهراوي قائماً بأعمال رئيس قسم العلوم الجمركية، كما تم تعيين الدكتور بسام أبو ارميله قائماً بأعمال رئيس قسم القانون، والدكتور مأمون بني يونس قائماً بأعمال رئيس قسم التاريخ، والدكتور ماجد الخضري قائماً بأعمال رئيس قسم الإعلام وتكنولوجيا الإتصال، والدكتورة فدوى بركات قائماً بأعمال رئيس قسـم التصميم الجرافيكي، والدكتور مصطفى عياصره قائماً بأعمال رئيس قسم تكنولوجيا التعليم، والدكتور إبراهيم العودات قائماً بأعمال رئيس قسم العلوم الطبية المخبرية، والدكتورة شروق معابره قائماً بأعمال رئيس قسم الإرشاد النفسي والتربوي، وتعيين الدكتور عصام طراد قائماً بأعمال رئيس قسم هندسة الاتصالات، والدكتورة نورا أبو عين قائماً بأعمال رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها، والدكتور محمد بني عيسى قائماً بأعمال رئيس قسم العلوم السياسية، وخلود غرايبه قائماً بأعمال مساعد عميد القبول والتسجيل لشؤون التسجيل، ودانا أبو عبيله قائماً بأعمال مساعد عميد القبول والتسجيل لشؤون القبول.كما تم تعيين الدكتور بلال زقيبة مديراً لمركز التطوير الاكاديمي وضمان الجودة