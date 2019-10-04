الهندي يرعى احتفال كلية عمون بتخريج الفوج السادس عشر من طلبة البكالوريوس والثاني والعشرين من طلبة الدبلوم

وطنا اليوم-احتفلت كلية عمون الجامعية التطبيقية ( كلية الأردن سابقاً) اليوم الخميس الموافق 10/10/2019 بتخريج طلبة الفوج السادس عشر من درجة البكالوريوس في الإدارة الفندقية والفوج الثاني والعشرون من درجة الدبلوم في ادارة الفنادق والفوج الاول في دبلوم فنون الطهي 2019/2020 تحت رعاية سعادة المهندس عبد الحكيم الهندي رئيس جمعية الفنادق الاردنية مندوباً عن معالي وزير السياحة والآثار السيدة مجد شويكة.

وقد القى المهندس عبد الحكيم الهندي ، راعي الاحتفال، كلمة توجيهية للطلبة حول أهمية العمل في القطاع السياحي في الأردن ودور كلية عمون في تطوير مهارات الطلبة ونجاحها في تدريبهم وتوظيفهم. وقال عميد الكلية الدكتورمحسن مخامرة في كلمته التي القاها في الحفل، عن تطورات الكلية بالرغم من الصعوبات التي واجهتها، حيث حصلت الكلية على عدة جوائز وكان آخرها شهادة الجودة في التعليم الفندقي من منظمة السياحة العالمية TedQual للمرة الثانية ولمدة خمس سنوات، وتحدث عن الدبلوم المتوسط في فن الطهي الذي اضافته الكلية الى تخصصاتها قبل عامين والذي لاقى اقبالاً كبيراً من الطلبة.

كما اشاد عميد الكلية في كلمته بالدور الهام الذي قام به كل من مجلس الامناء، ومجلس الادارة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، ووزارة السياحة والاثار، وجمعية الفنادق الأردنية، وهيئة تنشيط السياحة، وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية (صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني سابقاً)، ووكالة الانماء الدولية USAID، ومؤسسة Fulbright ، والسفارة الامريكية في انجاح كلية عمون عندما كانت تواجه تحديات صعبة. وفي نهاية الحفل سلم سعادة المهندس عبد الحكيم الهندي الشهادات والجوائز للخريجين والمتفوقين. والف مبروووك للخريجين واهالي الخريجين.



