 وطنا نيوز -مجلة البلقاء للبحوث والدراسات في جامعة عمان الأهلية تحصل على مراتب متقدمة
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مجلة البلقاء للبحوث والدراسات في جامعة عمان الأهلية تحصل على مراتب متقدمة
التاريخ : 10-10-2019 04:38:17 المشاهدات: 860

وطنا اليوم-عمان:حصلت مجلة البلقاء للبحوث والدراسات الصادرة عن عمادة البحث العلمي في جامعة عمان الأهلية على مراتب متقدمة بتصنيف معامل ارسيف Arcif )) لعام 2019 وذلك بعد أن حققت معايير الاعتماد الخاصة بهذا المعامل والمتوافقة مع المعايير العالمية حيث يبلغ عددها 31 معياراً.

وحصلت من خلال هذا التصنيف على المرتبة الرابعة في تخصص "الآداب" على المستوى العربي مع العلم أن متوسط معامل ارسيف لهذا التخصص كان (0.026)، وصنفت في هذا التخصص ضمن الفئة (الأولى Q1)، كما صنفت في تخصص العلوم الإنسانية ( متداخلة التخصصات) وتخصص العلوم الاجتماعية ، ضمن الفئة الثانية Q2.

ومن الجدير بالذكر  ان مجلس الإشراف والتنسيق على معامل التأثير ارسيف Arcif  يتكون من ممثلين لعدة جهات عربية ودولية: مكتب اليونيسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت، لجنة الأمم المتحدة لغرب اسيا (الإسكوا)، مكتبة الاسكندرية، قاعدة بيانات معرفة جمعية المكتبات المتخصصة العالمية فرع الخليج. بالإضافة الى لجنة علمية من خبراء وأكاديميين ذوي سمعة علمية رائدة من عدة دول عربية وبريطانيا.

كما ان  معامل  ارسيف Arcif   قام بالعمل على جمع ودراسة و تحليل بيانات ما يزيد عن (4300) عنوان مجلة عربية علمية و بحثية في مختلف التخصصات، والصادرة عن أكثر من (1400) هيئة علمية أو بحثية في (۲۰) دولة عربية. ونجح منها (499) مجلة علمية فقط لتكون معتمدة ضمن المعايير العالمية لمعامل أرسيف Arcif  في تقرير عام ۲۰۱۹.








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