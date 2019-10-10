جامعة فيلادلفيا مقر للاتحاد العربي للعمل الإنساني والتنمية المستدامة

وطنا اليوم-عمان:وقعت جامعة فيلادلفيا مذكرة تفاهم مع الاتحاد العربي للعمل الإنساني والتنمية المستدامة , احدى منظمات المجتمع المدني التابعة لجامعة الدول العربية في مقر الجامعة في عمان بحيث تصبح الجامعة مقرا للاتحاد ، وقد وقع عن جامعة فيلادلفيا رئيس الجامعة سعادة الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم وعن الاتحاد العربي للعمل الإنساني والتنمية المستدامة رئيس الاتحاد سعادة السفيرة مايسة الهاشمي, وتضمنت المذكرة ان تخصص الجامعة مكتبا ليكون مركزا إقليميا للاتحاد في الأردن لتعزيز التعاون بينهما في المجالات الأكاديمية والثقافية والإنسانية والتنموية، وأكد الجانبان على أن يكون هناك تبادل للخبرات وتشجيع للبحوث العلمية المشتركة وكذلك عقد المؤتمرات والمعارض والنشاطات العلمية والاجتماعية التي تصب في صالح تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وتأتي هذه الاتفاقية ترجمة لرؤية جامعة فيلادلفيا والاتحاد في بناء شراكة مثمرة مع المجتمع وتعزيز دورهما في بناء جيل واع واعد.

وقعت المذكرة على هامش الملتقي الثالث للاتحادات العربية المتخصصة والذي تقيمة جامعة الدول العربية برعاية معالى الأمين العام وبحضور الأمين العام المساعد للقطاع الاقتصادي السفير كمال حسن على ومدير إدارة المنظمات العربية والاتحادات الوزير المفوض محمد خير عبد القادر والذي يقام في عمان- المملكة الأردنية الهاشمية في الفترة من 9 أكتوبر إلى 10 اكتوبر 2019 بمشاركة عدد كبير من الاتحادات العربية النوعية والمتخصصة.

ويذكر أن الرئيس الفخري للاتحاد العربي للعمل الإنساني والتنمية المستدامة هو معالى وزير الصحة الأسبق بدولة الكويت الدكتور محمد براك الهيفي وهو صاحب مسيرة كبيرة في العمل الانساني والتنموي.

وقد حضر توقيع المذكرة من جانب الجامعة كل من معالي الأستاذ الدكتور مروان كمال مستشار الجامعة والأستاذ الدكتور خالد السرطاوي نائب الرئيس والأستاذ الدكتور محمد أمين عواد مستشار الرئيس والدكتور ابراهيم بدران مستشار الرئيس للعلاقات الدولية والأستاذ الدكتور عصام نجيب الفقهاء عميد التطوير والتعلم عن بعد ومدير مركز الإبداع و الحاضنات والأستاذ الدكتور سالم ساري أستاذ التنمية وعلم الاجتماع . كما حضر من جانب الاتحاد سعادة الشيخ هزاع ابالروس والسيد عبدالرحيم فخرو والسيد وليد الصايغ عن نفسه وممثلا عن السيد ابراهيم طاهر البغلي وسعادة اللواء محمد نور الدين والمهندسة دينا النجار والمهندس محمد جمعة , ورئيس الهيئة الاستشارية العليا للاتحاد السفير عنان الجلالي سفير مملكة الدنمارك للوطن العربي والشرق الأوسط .



