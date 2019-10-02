الرئيسية | شباب و جامعات تعزيز التعاون بين "عمان العربية" و"أكاديمية الطيران الملكية الأردنية"

وطنا اليوم-عمان - شرعت جامعة عمان العربية بالتعاون مع أكاديمية الطيران الملكية الأردنية بالمراحل المتقدمة في تعزيز عملية التعلم في كلية علوم الطيران التي تستقبل أفواجا من الطلبة. حيث قامت الجامعة ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ماهر سليم، بتجديد اتفاقية التعاون مع الأكاديمية ممثلة برئيسها الدكتور الطيار محمد فياض الخوالدة، بحضور رئيس هيئة المديرين الاستاذ أحمد الخالد.

ويأتي تجديد هذه الاتفاقية في إطار الاهتمام والارتقاء وتوثيق أواصر التعاون فيما بين الجامعة والاكاديمية، التي ستضع جميع الامكانيات الفنية لديها من مختبرات تقنية ومشاغل هندسية وتجهيزات فنية وقاعات تدريسية متخصصة وأي متطلبات فنية أخرى من تجهيزات ومعدات تقنية تحت تصرف كلية علوم الطيران في الجامعة.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ماهر سليم إن الجامعة وانطلاقا من رؤيتها ورسالتها في السعي إلى التميز وتجسيد روح الريادة والإبداع في جودة التعليم وأصالة البحث العلمي وخدمة المجتمع، أسست كلية علوم الطيران التي تمثل انعطافة مهمة نحو التعليم التقني، وهو الأول من نوعه على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا، حسب تصنيف أكاديمية الطيران الملكية الأردنية، التي هي شريك الجامعة في تأسيس هذ الكلية التي تمنح البكالوريوس في صيانة الطائرات.

وأضاف أن هذا التخصص ينسجم مع سياسة واستراتيجية التعليم العالي في التحول نحو التعليم التقني، كما أنه ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية التي عبرعنها جلالة الملك في الورقة النقاشية السابعة بضرورة بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة الامة، لذلك يركز التخصص على الجانب التطبيقي التقني.

وقال رئيس هيئة المديرين الأستاذ أحمد الخالد أثناء مراسم التوقيع أن الطالب يدرس في هذا التخصص التقني التطبيقي مساقات تدمج بين النظري والعملي، ومنها مساقات في رياضيات وفيزياء الطيران، وقانون الطيران والسلامة الجوية، ونظرية الطيران، وأساسيات الديناميكا الهوائية -نظريا وعمليا- ومواد وأدوات بناء الطائرة المعدنية، وأساسيات الكهرباء، وأنظمة وهياكل الطائرات التوربينية، والمحركات التوربينية.

وبين أن الطالب الخريج يحصل على شهادة البكالوريوس في صيانة الطائرات بالاضافة إلى دبلوم تقني من الأكاديمية مما يؤهل الطالب للتقدم لإمتحان رخصة الطيران الأردنية والرخصة الاوروبية للعمل على الطائرات الاوروبية وهو متطلب في دول الخليج، ، حيث أن هذا التخصص لا يوجد فيه ركود بسبب ازدياد أعداد شركات الطيران في مختلف أنحاء العالم.

من جهته أكد الدكتور الطيار محمد فياض الخوالدة إلى أن الأكاديمية مرخصة ومعتمدة من هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني في تكنولوجيا صيانة الطائرات في المملكة الأردنية الهاشمية، في حين أن كلية الطيران المنشأة في الجامعة وهي الأولى على مستوى الشرق الاوسط معتمدة وتشرف الجامعة الإشراف الأكاديمي بشكل كامل على الكلية بحيث تمنح درجة البكالوريوس في تخصص صيانة الطائرات.

ويتولى التدريس في الكلية أعضاء هيئة تدريس متخصصة من الجامعة والأكاديمية والتي تمزج بين الجانبين النظري والعملي، لتغطية المجالات المعرفية الأساسية لتخصص صيانة الطائرات.



وحضر مراسم التوقيع من أكاديمية الطيران الملكية الأردنية نائب المدير العام الكابتن عوده رجا الخلايلة، ومدير تدريب دائرة هندسة صيانة الطائرات المهندس محمد الخلايلة، ومدير التسويق المهندس فراس الهنداوي، ومن الجامعة عميد كلية علوم الطيران الدكتور أنور العساف، ومساعد الرئيس لشؤون الإعلام والعلاقات العامة الأستاذ كمال فريج، ومدير مكتب رئيس الجامعة الأستاذ ماهر الكردي.





















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