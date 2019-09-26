طلبة فيلادلفيا يشاركون في تنظيم البطولة العربية لأندية ابطال الدوري في كرة اليد

وطنا اليوم-عمان:تحت رعاية معالي وزير الشباب الدكتور محمد ابو رمان شارك الطالبان عبدالله سلطان وعبدالله الهنداوي وبإشراف الكابتن مهند المنسي مدرب المنتخب الوطني للناشئين والشباب والمشرف الرياضي من جامعة فيلادلفيا في تنظيم البطولة العربية لأندية ابطال الدوري في كرة اليد والتي أقيمت في صالة الاميرة سمية في عمان خلال الفترة 26/9/2019 الى 3/10/2019 .

وقد تمثل دور طلبة الجامعة في تنظيم و توزيع الجوائز للحفل الختامي للبطولة بمشاركة فرق من الوطن العربي والتي تميزت بالندية والروح الرياضية الأخوية بين الفرق.

واختتمت البطولة بتتويج فريق الغرافة القطري بحصوله على المركز الاول فئة رجال وفريق مجمع البترول الجزائري فئة سيدات.







