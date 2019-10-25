الرئيسية | شباب و جامعات كلية التمريض في جامعة عمان الأهلية تنظم ورشة حول تصنيف البرامج الأكاديمية

وطنا اليوم-أقامت كلية التمريض محاضرة حول التصنيف الأردني للبرامج الأكاديمية والتي قدّمها الدكتور أحمد البشايرة نائب العميد لشؤون الاعتماد وإدارة الجودة وذلك يوم الأربعاء الموافق 2/10/2019. وتناولت المحاضرة التعريف بالأهداف والشروط الواجب تحقيقها في البرامج التي ستتقدم للتصنيف وهي التعليم والتعلم، البحث العلمي، البعد الدولي، جودة الخريجين والاعتمادات الأكاديمية. تخلل اللقاء مناقشة وتوزيع اللجان الخاصة بكل معيار ووضع البرنامج الزمني للتأكد من تحقيق متطلبات الاعتماد والتصنيف.

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