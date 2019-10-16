الصحيفة الالكترونية لـ عمان العربية تحتفل بسنويتها الأولى

وطنا اليوم-عمان:تحتفل جامعة عمان العربية اليوم بالسنوية الأولى لإنطلاق صحيفتها الالكترونية.

ومنذ تأسيسها حرصت الصحيفة الالكترونية (aaunews.net) على أن تكون منبراً إعلامياً لكل الآراء، ورصد التطورات في قطاع التعليم العالي وإثرائها بالأفكار والبحوث من خلال إبداعات الخبراء البحثية.

وتلتزم الصحيفة الالكترونية بالمعايير المهنية من خلال عملها الإعلامي حتى تصبح المصداقية والدقة والتوازن في عرض الآراء ممارسة ونهجاً وليس شعارات، لذلك تخضع المادة المنشورة من خلال عمل فريق دائرة الإعلام والعلاقات العامة في الجامعة.

وتتضمن الصحيفة مادة متنوعة من المواد الصحفية ذات الصلة بالجامعة والقطاع الأكاديمي والمجتمع المحلي، وتخصيص مساحات للإبداعات الشبابية التي تعبر عن تطلعات جيل كامل تتيح لهم فرصة تحقيق المشاركة الكاملة لهم، كما تعمل على متابعة الأخبار السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية المتقاربة مع المجتمع الأردني سواء عربية أو عالمية.

وتتنوع أقسام الصحيفة التي تشرف على إدارتها دائرة الاعلام والعلاقات العامة في الجامعة بين الاخبار المحلية تحت عنوان "وطنيات" والاخبار الدولية وقسم الاخبار الشبابية الذي جاءت بعنوان "شبابيات"، كما تتيح الصحيفة مساحات للاصدارات والابحاث والندوات فضلا عن تخصيصها قسما للتعليم العالي يناقش أهم التوجهات العالمية الجديدة في مجال التعليم والتعلم.

من جهته قال رئيس تحرير الصحيفة، مساعد رئيس الجامعة لشؤون الإعلام والعلاقات العامة الأستاذ كمال فريج إن الصحيفة نجحت في خلق حالة تفاعلية داخل مجتمع الجامعة من جهة، والمجتمع المحلي من خلال الاشتباك مع القضايا الوطنية، مشيرا إلى أن الصحيفة وفرت نافذة للتعبير على الرأي المسؤول الملتزم المنسجم مع حرية التعبير والرأي، وعبرت عن رؤية ورسالة الجامعة في الريادة، والحوكمة الاكاديمية والادارية ، وتجسيد قيمة المسؤولية المجتمعية من خلال تغطيتها للانشطة داخل الجامعة والمجتمع.

وأكد الاستاذ فريج إن الصحيفة التي بلغ عدد متابعيها في عامها الأول (255) ألف متابع، حرصت على أن تكون منبراً إعلامياً لكل الآراء، ترصد التطورات في قطاع التعليم العالي وتثريها بالافكار والبحوث من خلال ابداعات الخبراء البحثية أو رصد الاخبار والانشطة، ملتزمة خلال عملها بالمعايير المهنية حتى تصبح المصداقية والدقة والتوازن في عرض الآراء ممارسة ونهجاً وليس شعارات.