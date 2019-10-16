الرئيسية | شباب و جامعات مركز صحي جامعة البترا ينضم دورتين في الإنعاش القلبي والرئوي

وطنا اليوم-عمان:نظم المركز الصحي في جامعة البترا دورتين في الإنعاش القلبي والرئوي وإسعاف حالات الاختناق للبالغين وللأطفال، واستهدفت الدورتان موظفي الجامعة ومشرفات الحضانة في الجامعة. وعقدت الدورة في المركز الصحي بجامعة البترا وشارك فيها عشر موظفي من مختلف مراكز الجامعة وإدارتها، وأشار مدير المركز الصحي الدكتور محمد العشا إلى أن هذه الدورات ستستمر لتدريب أكبر عدد ممكن من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في الجامعة نظرًا لأهميتها ودورها في إنقاذ حياة الأشخاص".





























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