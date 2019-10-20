طلبة هندسة عمان العربية يصممون مشاريع تخدم الجامعة والمجتمع المحلي

وطنا اليوم-عمان:فارت ثلاث مشاريع لخريجي طلبة كلية الهندسة في جامعة عمان العربية ضمن مسابقة لأفضل مشروع طلابي هندسي ركزت على تصاميم تخدم الجامعة والمجتمع المحلي.

حيث فاز بالمركز الأول مشروع إعداد دراسة حول الخصائص الديناميكية للاحتفاظ ببنية الجدار في الجامعة للطلبة حسان حاويل واياد أبو سنينة بإشراف الأستاذ الدكتور خالد الطراونة والدكتور عيسى عليان، والمركز الثاني دراسة تصميم المركز الاسلامي للجامعة للطلبة شادي عليان وبلال خطاب بإشراف الدكتور عمر اسعد، في حين فاز بالمركز الثالث تصميم مبنى النادي الرياضي في الجامعة للطلبة عبدالرحمن أبو مطر ومعن الزغول بإشراف الدكتور عيسى عليان.

وشكلت الجامعة لجنة متخصصة من ممثلين لكلية الهندسة وجامعة البلقاء التطبيقية وجامعة جرش الاهلية لتحكيم المشاريع التي تقدم بها طلبة كلية الهندسة.

وتمحورت المشاريع التي قدمها الطلبة الخريجون حول عمل مشاريع وتصاميم لمباني كلية الهندسة، والقبول والتسجيل، والمكتبة، كما تم تصميم مشروع يشتمل على إعادة دراسة وصيانة الطرق والجدران الاستنادية داخل الحرم الجامعي، واعداد دراسات جيولوجية وجيوتقنية لتقليل مخاطر الانزلاقات الأرضية على هذه الطرق والمحافظة على ديمومتها.

كما تم اجراء مشروع لطريق جامعة عمان العربية (تقاطع بيرين – الزرقاء)، حيث تكمن أهمية هذا المشروع بحسب عميد كلية الهندسة الاستاذ الدكتور خالد الطراونة، كونه يعمل على الربط بين منطقة بيرين وعدة مناطق في مدينة الزرقاء وبين شارع الأردن وجامعة عمان العربية خصوصا دون اللجوء الى المرور بمنطقة أبو نصير.

وقامت لجنة التحكيم المكونة من الأساتذة من كلية الهندسة والتي تتكون من الدكتور عيسى عليان/ رئيس قسم الهندسة المدنية والدكتور عمر اسعد والدكتور سامي عياد، والأستاذ الدكتور نافذ عبد الهادي من جامعة البلقاء التطبيقية، والدكتور شحدة غنام من جامعة جرش الاهلية باختيار المشاريع الثلاثة الافضل، من بين سبعة مشاريع هندسية.

وقال الدكتور الطراونة إن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من رؤية كلية الهندسة في خدمة مشاريع الجامعة المستقبلية والمجتمع المحلي، حيث وجهت الكلية طلبتها الخريجين باقتراح تصاميم ومشاريع تخدم الجامعة والكلية والمجتمع المحلي.

وبين أن مثل هذه المشاريع تعد في غاية الأهمية للجامعة للتوسع المستقبلي وخدمة المجتمع المحلي حيث تم القيام بها من قبل طلبة كلية الهندسة وقسم الهندسة المدنية وتحت اشراف أساتذة القسم.