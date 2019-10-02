جائزة الموظف المتميز في عمان العربية لـ المزين، الحوراني،الروسان، والعواودة"

وطنا اليوم-عمان: قرر مجلس عمداء جامعة عمان العربية في الإجتماع الذي ترأسه رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ماهر سليم بناء على تنسيب لجنة اختيار الموظف المتميز، منح الموظفة في دائرة الموارد البشرية السيدة نيفين المزين والموظف في مكتب رئيس الجامعة السيد عصام الحوراني مناصفة جائزة الموظف المتميز عن فئة عن فئة الإداريين للعام الجامعي 2018-2019.

ومنح الموظف في دائرة الإعلام والعلاقات العامة السيد نور الدين الروسان، والموظف في دائرة الهندسة والخدمات السيد علي العواودة مناصفة جائزة الموظف المتميز عن فئة الفنيين للعام الجامعي 2018-2019.

ونيفين المزين حاصلة على درجة البكالوريوس تخصص التسويق من جامعة البترا وتعمل حاليا في دائرة الموارد البشرية، وعصام الحوراني حاصل على درجة البكالورويس تخصص نظم معلومات حاسوبية من جامعة البلقاء ويعمل حالياً في مكتب رئيس الجامعة، ونور الدين الروسان حاصل على درجة البكالوريوس تخصص التسويق من جامعة عمان العربية ويعمل في دائرة الإعلام والعلاقات العامة في الجامعة ذاتها، وعلي العواودة حاصل على درجة الدبلوم في تخصص نظم التكييف والتبريد والتدفئة من كلية الحصن الجامعية ويعمل حالياً في دائرة الهندسة والخدمات.

وتعد جائزة الموظف المتميز إحدى الجوائز المهمة التي يسعى لها موظفو الجامعة وتعتمد على شروط يجب توافرها في الموظف المرشح للجائزة ومنها: أن يكون قد مضى على خدمة الموظف داخل الجامعة عام على الاقل، أن يكون حاصلأ على تقييم جيد جدا على الاقل لاخر عام، أن يتقيد المترشح بإرفاق الوثائق والتقارير الداعمة للتقرير المقدم من قبله مع مراعاة أن تكون رسمية ومؤرخة ومروسة، ولا يقبل طلب ترشح موظف صادر بحقه أي عقوبة.

وتمنح جائزة الموظف المتميز في الجامعة لفئة الاداريين والفنيين فقط وتنحصر المنافسة بهذه الالية للموظفين الشاغلين لوظيفة مساعد مدير فما دون.