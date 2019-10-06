بحث التعاون بين جامعة عمان الأهلية ونقابة المهندسين

وطنا اليوم-استقبل الاستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمان الأهلية المهندس .أحمد سمارة الزعبي نقيب المهندسين الاردنيين بحضور الامين العام للنقابة المهندس محمد أبو عفيفة ، وعميد كلية الهندسة في الجامعة الستاذ الدكتور بسام محاسنة.

وبعد ان رحب رئيس الجامعة بالوفد الضيف استعرض مراحل تدريس التخصصات الهندسية في الجامعة، وآخرها ادراج برنامج ماجستير الهندسة.مشيرا الى أن الجامعة وقعت العديد من الاتفاقيات مع جامعات عالمية وحصلت على مراتب متقدمة على التصنيفات العالمية ، مثمنا التعاون المشترك مع النقابة.

واشاد م.سمارة بأهمية التعليم في بناء المجتمع والنهوض به ، مشيرا ان النقابة سعت اكثر من مرة لتنظيم مؤتمر وطني للتربية والتعليم والتعليم العالي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.

وأشار ان النقابة وقعت العديد من اتفاقيات التدريب من خلال وزارة الأشغال مع العديد من الجامعات لتدريب المهندسين، مبديا استعداد النقابة التوصل لاتفاقيات تعاون مشترك مع الجامعة في مجالات التدريب وتبادل الخبرات وعقد المؤتمرات وورشات العمل الهندسية والعلمية.

فيما اكد أمين عام النقابة على اهمية الربط ما بين التعليم الاكاديمي والعمل الهندسي.