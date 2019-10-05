وطنا اليوم-عمان - تنظم جامعة عمان العربية الشهر المقبل مؤتمر (المخدرات آفة العصر) التوعية، الاتجار، الترويج، المكافحة، العلاج، و بتنظيم من الجامعة والجمعية العربية للتوعية من العقاقيرالخطرة ومكافحة المخدرات.

والمؤتمر الذي يستمر يومين (13-14/تشرين ثاني) من المؤتمرات العلمية المحكمة، ويشارك فيه جامعات ومراكز بحثية، وباحثون وخبراء في قضايا المخدرات والعقاقير.

وفي هذا الصدد قال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، رئيس الجمعية العربية للتوعية من العقاقيرالخطرة ومكافحة المخدرات الاستاذ الدكتور عبدالله عويدات إن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات الخاصة بمكافحة المخدرات والتوعية من آثارها في أقطار الوطن العربي، وتبادل المعرفة في منهجيات البحوث الخاصة بقياس مدى انتشار ظاهرة المخدرات في المجتمعات العربية، وتبادل الخبرة في تقنيات علاج المدمنين وأساليب متابعتهم، والتعرف إلى أنواع المخدرات الجديدة ودرجة سميتها وتركيبها الكيميائي، وآثارها الجسدية، والوصول الى اتفاق حول قواعد سليمة لتدريب الشباب وتحصينهم من إغراءات المروجين لرفع درجة حصانتهم من الوقوع في حبائل إدمان المخدرات، مبينا أن المؤتمر سيعمل على الوصول إلى تشكيل الشبكة العربية للتوعية من آثار المخدرات. وأضاف إن محاور المؤتمر عديدة منها بحث الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية للمخدرات، وأساليب العلاج وتقنياته والرعاية اللاحقة، وعرض تجارب لتأهيل المدمنين وإعادة دمجهم في المجتمع.