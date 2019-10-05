الرئيسية | شباب و جامعات ترقية الدكتور إياد الملاح إلى رتبة أستاذ في جامعة البترا

وطنا اليوم ـ جامعات صدر قرار مجلس العمداء في جامعة البترا بترقية الدكتور إياد الملاح إلى رتبة أستاذ (بروفيسور) في كلية الصيدلة والعلوم الطبية..ويعتبر الأستاذ الدكتور إياد الملاح من اساتذة جامعة البترا المميزين في البحث العلمي حيث له حوالي 80 بحثا منشورا في مجلات علمية عالمية محكمة والتي ترتكز في معظمها على دراسة التداخلات الدوائية مع المستحضرات الطبيعية وتأثيراتها البيولوجية وتركيزها في بلازما الدم

وقد حصل الأستاذ الدكتور الملاح على جائزة الباحث المتميز في جامعة البترا عام 2016 وجائزة المدرس المتميز عام 2018..وللدكتور الملاح العديد من النشاطات اللامنهجية حيث يرأس اللجنة الرياضية للعاملين في الجامعة ويقوم بتنظيم العديد من بطولات كرة القدم مع مؤسسات المجتمع المحلي



والأستاذ الدكتور إياد الملاح حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة توبنجن في ألمانيا عام 2009

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