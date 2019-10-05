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ترقية الدكتور إياد الملاح إلى رتبة أستاذ في جامعة البترا
وطنا اليوم ـ جامعات
صدر قرار مجلس العمداء في جامعة البترا بترقية الدكتور إياد الملاح إلى رتبة أستاذ (بروفيسور) في كلية الصيدلة والعلوم الطبية..ويعتبر الأستاذ الدكتور إياد الملاح من اساتذة جامعة البترا المميزين في البحث العلمي حيث له حوالي 80 بحثا منشورا في مجلات علمية عالمية محكمة والتي ترتكز في معظمها على دراسة التداخلات الدوائية مع المستحضرات الطبيعية وتأثيراتها البيولوجية وتركيزها في بلازما الدم
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