الملحق الثقافي العماني يستقبل وفدًا من جامعة البترا

وطنا اليوم-عمان:استقبل الملحق الثقافي العماني إسماعيل بن عبد الله البلوشي، في مكتبه وفدًا من جامعة البترا ضم نائب رئيس الجامعة الدكتور تيسير أبو عرجة، وعميد القبول والتسجيل الدكتور فيصل أبو الرب، والدكتورة تماضر شطناوي، ومدير العلاقات العامة والدولية علاء الدين عربيات.

وجاءت زيارة الوفد في إطار تفعيل التواصل بين الجامعة والملحقية وبحث سبل زيادة عدد الطلاب العمانيين في الجامعة.

وأشاد الملحق الثقافي العماني إسماعيل البلوشي بسمعة جامعة البترا ومستوى التعليم العالي في الأردن مؤكدًا حرص الملحقية الثقافية العمانية على تمكين طلبتها من التمتع بتعليم عالي ذو كفاءة، وأن عمل الملحقية يرتكز في جزء كبير فيه على تمتين العلاقات الثقافية ومتابعة شؤون طلبتها في كافة الجامعات الأردنية.

وأشار نائب رئيس الجامعة الدكتور تيسير أبو عرجة إلى أن الجامعة تلمس مثابرة طلبة الجالية العمانية واهتمامهم الدراسي، كما قدم أبو عرجة نبذة عن تطور الجامعة في مجال تحديث المناهج الدراسية والبنية التحتية.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور فيصل أبو الرب أن الجامعة تحرص على زيادة عدد الطلبة العرب والأجانب بهدف تحقيق التنوع الفكري والثقافي بما يعزز فرص الجامعة في تحقيق الاعتماد العالمية باعتباره أحد متطلباتها الأساسية، مشيدًا بدور الملحقية في متابعة شؤون طلبتها والاهتمام بهم.







