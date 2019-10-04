وطنا اليوم-اختتم مركز التطوير الأكاديمي بجامعة البترا دورة توظيف منتجات مايكروسوفت في التعليم تحت عنوان "معلم مايكروسوفت المبدع المعتمد"، واختتم المشاركون الدورة بالتقدم لامتحان مباشر عبر الإنترنت من شركة مايكروسوفت، وحصلوا على شهادات معتمدة من الشركة باسم "معلم مايكروسوفت المبدع المعتمد".

كما سلمت مديرة المركز الدكتورة تغريد أبو حمدان شهادات حضور الدورة على المشاركين من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في الجامعة.

وأشرف على الدورة الدكتور نسيم مطر والدكتور طراد الملاحمةمن جامعة البترا، من خلال شرح وتدريب المشاركين على مجموعة برامج مايكروسوفت التابعة لإصدار "أوفيس 365"، وتتضمن برامج "ون درايف" و"فورم"، و"شير بوينت"، و"نوت بوك"، وكلاس نوت بوك"، و"سواي"، بالإضافة إلى تدريب المشاركين على التعامل مع إصدارات الخاصة بالإنترنت من "ورود" و"اكسيل" و"بوربوينت".