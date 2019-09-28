وطنا نيوز -"عمان العربية" ووفد كويتي يبحثان التعاون الأكاديمي

الرئيسية | شباب و جامعات "عمان العربية" ووفد كويتي يبحثان التعاون الأكاديمي

وطنا اليوم-عمان – بحثت جامعة عمان العربية ووفد كويتي اليوم السبت أوجه التعاون الاكاديمي في مجالات التعليم في تخصصات القانون والشريعة.

والتقى رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ماهرسليم وفدا من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت، برئاسة وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشؤون الثقافية المهندس الشيخ داوود العسعوسي، مجالات وفرص التعليم في الجامعة في تخصصي الشريعة والقانون، فضلا عن مميزات الدراسة الجامعية في الجامعة وخصوصا في مجالات الانتقال من التعليم إلى التعلم ودمج الجوانب النظرية بالمناحي التطبيقية، والتخصصات والكليات التي استحدثتها الجامعة تلبية لحاجات سوق العمل ومنها تخصص علوم الطيران.



واجتمع الوفد بعميد كلية القانون الأستاذ الدكتور مهند أبو مغلي، بحضور رئيس قسم الشريعة الأستاذ الدكتور أمين أبو لاوي والدكتور بلال أبو قدوم، بالإضافة إلى أعضاء الهيئة التدريسية في قسم الشريعة وكلية القانون.



وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تخصص الشريعة في جامعة عمان العربية الذي يدرس في كلية القانون في الجامعة والذي يوفر أجواء ايجابية في النقاش للطلبة دون تحيز أو محاباة، ويعمم ثقافة الحوار وقبول الاخر، في حين أشاد الوفد الكويتي بجامعة عمان العربية لتميزها في مجال التعليم وتحديدا في تخصصي القانون والشريعة نظرا لجودة مخرجاتها.



وجال الوفد الكويتي في نهاية اللقاء على مرافق وأقسام الجامعة وكلياتها، مشيدا بمستوى الخدمات المميز والمقدم للطلبة.

























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