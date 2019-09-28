وطنا اليوم-عمان – تستضيف جامعة عمان العربية في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الأحد إذاعة يقين في بث حي ومباشر لبرنامج "تغطية خاصة" من حرمها الجامعي من إعداد الأستاذ وائل الصالح وتقديم الإعلامي رامي الصبيحي.

ويتناول البرنامج على مدار ساعة ونصف؛ جهود جامعة عمان العربية في مجالات تطوير الخطط الدراسية والبرامج المنفذة للانتقال إلى مستوى التعليم والاشتباك مع القضايا الوطنية والدور الاستراتيجي للجامعة في التنمية المستدامة.

ويعرض رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ماهر سليم في اللقاء الحواري للإطار العام للتعليم العالي وللقضايا التي تواجهه والحلول الواقعية لها، بالإضافة إلى الانتقال من التعليم إلى التعلم وتجويد المخرجات وتأهيلها لسوق العمل، ودور الجامعات في التنمية من منطلق المسؤولية المجتمعية.

ويشارك في الحلقة عدد من الأساتذة عمداء الكليات في الجامعة وعدد من الطلبة المتفوقين أصحاب المبادرات الريادية.