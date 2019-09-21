حفل بهيج لجامعة عمان الأهلية بمرور 30 عاما على تأسيسها

وطنا اليوم-بمناسبة مرور ثلاثين عاما على تأسيسها ، اقامت جامعة عمان الأهلية مساء الجمعة 27-9-2019 ، حفلا بهيجا في مجمع الارينا بالجامعة بحضور عدد من اصحاب الدولة و المعالي وعدد من النواب ومن رؤساء الجامعات والاكاديميين ورجال الاعمال والمسؤولين في الدولة والفنانين والمثقفين وحشد من الصحفيين والاعلاميين والمدعويين .

كما حضر من الجامعة رئيس واعضاء مجلس الامناء ورئيس هيئة المديرين واعضاء الهيئة ورئيس الجامعة واعضاء الهيئتين التدريسية والادارية.

وقال د. ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين في كلمة له في الحفل بعد الترحيب بالحضور : منذ ثلاثين عاما كانت فكرة وطموح مع المؤسس المرحوم أحمد الحوراني، حيث انطلقت جامعة عمان الأهلية وتعملقت ونثرت اريجها فوق ربوع الوطن لتسجل كأول جامعة خاصة شقت طريقها نحو المجد، هذا الحفل وكل حفل برعاية الدكتور أحمد الحوراني وإن كان غير موجود بيننا جسدا فروحه ما زالت معنا وفينا.

واضاف د. ماهر: أن عمان الأهلية وبعد ثلاثين عاما من تأسيسها تزهو وتفتخر بسبع :

*** بمؤسسها د. احمد الحوراني.

*** بكادرها التدريسي والاداري المتميز

*** بخريجيها الذين اعطوا الجامعة تميزا وحضورا فالخريجون هم اساس الانجاز، وكم يسعدنا ان نرى ابناء الخريجين وحتى احفادهم يدرسون على مقاعد الجامعة.

*** بالإنجازات التي حققتها على صعيد البرامج والتخصصات وعلى صعيد التصنيفات العالمية ونوعية الخريجين.

*** بكم ايها الحضور لانكم شركائنا في النجاح والعطاء.

*** بالبلقاء الشامخة والسلط الأبية مورد الثقافة والفكر والعلم، واهلها الطيبون.

*** كما تزهو باردننا الحبيب وشعبه وقيادته الهاشمية وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم.

وفي ختام كلمته جدد الترحيب بالحضور في جامعتهم ... وتوجه بالشكر للسيدة عبير الحوراني على تنظيمها المميز لهذا لحفل ليظهر بأبهى صورة.

ورحب ا.د. ساري حمدان رئيس جامعة عمان الأهلية بجميع الضيوف المشاركين للجامعة احتفالها البهي بمناسبة مرور ثلاثين عاما على تأسيسها.

وهنأ عائلة الحوراني التي عكست انتمائها ووفائها للمرحوم أحمد الحوراني ولمسيرة التعليم ، وأشار إلى أنه يفتخر عندما كان عميد لشؤون الطلبة في الجامعة، ثم رئيسا للجامعة لفترة قصيرة، ثم العودة الى رئاسة الجامعة مرة اخرى ليجد أن الجامعة تتطور بشكل غير مسبوق بكلياتها وتخصصاتها.

وقال : بدايات العام الدراسي المنصرم كانت لدينا خطة لوجود الجامعة على خارطة الجامعات الدولية ، و استطاعت الجامعة توقيع العديد من الأتفاقيات مع اوائل الجامعات الامريكية والاوروبية مثل هارفرد وMIT وعدد من الجامعات البريطانية وغيرها ، تلك الأتفاقيات الأكاديمية زادت من مستوى الجامعة، وكان الهدف الحصول على التصنيفات الدولية سيما أن الجامعة لم تتقدم للحصول على اي تصنيف دولي سابقا .

وبالفعل حققت الجامعة العديد من الأنجازات على الصعيد الدولي، وكان آخرها حصول الجامعة على تصنيف ال QS بأربعة نجوم وللصيدلة ٥ نجوم. الى جانب حصولها على المرتبة 301 عالميا في التاثير الاقتصادي والاجتماعي وفق تصنيف "التايمز " العالمي وعلى الاعتماد الدولي الكامل من "ASIC" العالمية الى جانب اعتماد "ABET" الامريكي لتخصص الشبكات وامن المعلومات .

وقال د.ساري مستغربا : انه في الوقت الذي تحجب شهادة ضبط الجودة عن كلية الصيدلة في الجامعة من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في الاردن تحصد كلية الصيدلة العلامة الكاملة خمس نجوم من التصنيف العالمي QS .

واشار د. ساري إلى دعم مجلس الأمناء ودعم رئيس هيئة المديرين اللامحدود، وبدون هذا الدعم لما كانت الجامعة قد حصلت على أي تقدم، لأن الهدف الاساسي الذي يسعون إليه هو تطوير هذه المؤسسة العلمية العريقة.

والقى د. انس السعود - مساعد رئيس الجامعة لشؤون الإعتماد الدولي والتصنيف - كلمة أعلن فيها حصول الجامعة على اربع نجوم وفق تصنيف QS العالمي مهنئا الجامعة واسرتها ومبينا تفاصيل المعاييرلهذا التصنيف وحصول الجامعة على خمس نجوم في خمسة معايير وعلى اربعة نجوم في معيارين وفق التالي :

• الصيدلة وعلوم الأدوية 5 نجوم.

• التدريس 5 نجوم.

• المرافق 5 نجوم.

• التوظيف 4 نجوم.

• العالمية 5 نجوم.

• المسؤولية الإجتماعية 5 نجوم.

• التطوير الأكاديمي 4 نجوم.

• الشمولية 5 نجوم .