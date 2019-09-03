|
جامعة عمان الاهلية تحصد "4 نجوم" بتصنيف QS العالمي وكلية الصيدلة فيها "5 نجوم "
وطنا اليوم-حصدت جامعة عمان الاهلية اربعة نجوم وفق تصنيف كيو أس العالمي QS Stars Rating 2019 الذي صدر حديثا، حيث حصلت الجامعة على تقييم 5 نجوم في أكثر من معيار وأهمها الخاص بكلية الصيدلة والتي حصلت على العلامة الكاملة، وجاءت النتائج التفصيلية كما يلي:
• الصيدلة وعلوم الأدوية 5 نجوم.
• التدريس 5 نجوم.
• المرافق 5 نجوم.
• التوظيف 4 نجوم.
• العالمية 5 نجوم.
• المسؤولية الإجتماعية 5 نجوم.
• التطوير الأكاديمي 4 نجوم.
• الشمولية 5 نجوم .
وكانت جامعة عمان الاهلية قد حصلت هذا العام على المرتبة 301 عالميا في التاثير الاقتصادي والاجتماعي وفق تصنيف "التايمز " العالمي وعلى الاعتماد الدولي الكامل من "ASIC" العالمية الى جانب اعتماد "ABET" الامريكي لتخصص الشبكات وامن المعلومات .
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|