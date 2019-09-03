 وطنا نيوز -جامعة عمان الاهلية تحصد "4 نجوم" بتصنيف QS العالمي وكلية الصيدلة فيها "5 نجوم "
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جامعة عمان الاهلية تحصد "4 نجوم" بتصنيف QS العالمي وكلية الصيدلة فيها "5 نجوم "
التاريخ : 28-09-2019 04:28:50 المشاهدات: 1395

وطنا اليوم-حصدت جامعة عمان الاهلية اربعة نجوم وفق تصنيف كيو أس العالمي QS Stars Rating 2019  الذي صدر حديثا، حيث حصلت الجامعة على  تقييم 5 نجوم  في أكثر من معيار وأهمها الخاص بكلية الصيدلة والتي حصلت على العلامة الكاملة، وجاءت النتائج التفصيلية كما يلي:

 

•          الصيدلة وعلوم الأدوية 5 نجوم.

•          التدريس 5 نجوم.

•          المرافق 5 نجوم.

•          التوظيف 4 نجوم.

•          العالمية 5 نجوم.

•          المسؤولية الإجتماعية 5 نجوم.

•          التطوير الأكاديمي 4 نجوم.

•          الشمولية 5 نجوم .

وكانت جامعة عمان الاهلية قد حصلت هذا العام على المرتبة 301 عالميا في التاثير الاقتصادي والاجتماعي وفق تصنيف "التايمز " العالمي  وعلى الاعتماد الدولي الكامل  من "ASIC" العالمية الى جانب اعتماد "ABET" الامريكي لتخصص الشبكات وامن المعلومات .


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