الرئيسية | شباب و جامعات جامعة عمان الاهلية تحصد "4 نجوم" بتصنيف QS العالمي وكلية الصيدلة فيها "5 نجوم "

وطنا اليوم-حصدت جامعة عمان الاهلية اربعة نجوم وفق تصنيف كيو أس العالمي QS Stars Rating 2019 الذي صدر حديثا، حيث حصلت الجامعة على تقييم 5 نجوم في أكثر من معيار وأهمها الخاص بكلية الصيدلة والتي حصلت على العلامة الكاملة، وجاءت النتائج التفصيلية كما يلي: • الصيدلة وعلوم الأدوية 5 نجوم. • التدريس 5 نجوم. • المرافق 5 نجوم. • التوظيف 4 نجوم. • العالمية 5 نجوم. • المسؤولية الإجتماعية 5 نجوم. • التطوير الأكاديمي 4 نجوم. • الشمولية 5 نجوم . وكانت جامعة عمان الاهلية قد حصلت هذا العام على المرتبة 301 عالميا في التاثير الاقتصادي والاجتماعي وفق تصنيف "التايمز " العالمي وعلى الاعتماد الدولي الكامل من "ASIC" العالمية الى جانب اعتماد "ABET" الامريكي لتخصص الشبكات وامن المعلومات .

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