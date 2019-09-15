جامعة البترا ومصنع الأفكار توقعان مذكرة تعاون

وطنا اليوم-عمان:وقعت جامعة البترا ومصنع الأفكار، أحد مبادرات مؤسسة ولي العهد مذكرة تعاون في مجال التعاون العلمي. ووقع الاتفاقية عن الجامعة عميدة كلية تكنولوجيا المعلومات الدكتورة نهى الخليلي بالإنابة عن رئيس الجامعة، وعن مصنع الأفكار الدكتورة تمام منكو، المدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد، وبحضور مدير مركز الإبداع والتطوير الدكتور خليل عمر.

وتهدف الاتفاقية إلى إتاحة استعمال مرافق مصنع الأفكار لطلبة جامعة البترا وأساتذتها والعاملين فيها، وتسهيل استعمال أجهزة المختبر والأدوات بتكلفة تفضيلية، وكذلك التنسيق لتقديم وعقد دورات تدريبية مدعومة حول مواضيع مختصة في ريادة الأعمال والتصنيع الرقمي لجامعة البترا.

من جهتها أشارت الدكتورة نهى الخليلي إلى أن دور جامعة البترا يتمثل بتقديم الاستشارات والدعم الفني والتقني لمصنع الأفكار في المجالات العلمية المختلفة والمساهمة في الإعلان عن الأنشطة التي يعقدها مصنع الأفكار، وقالت "تعد هذه المذكرة إطار تعاون يحدد عدد من الأعمال المبدئية المتفق عليها بين الطرفين، وتتيح المجال لتعريف مجالات جديدة للعمل المشترك بما يتناسب وأهداف الطرفين، ليتم تصميمها وتنفيذها باتفاق الطرفين الخطي لتحديد نطاق العمل والأدوار".

وفي السياق ذاته عبّرت الدكتورة تمام منكو عن سعادتها بشراكة العمل وبيّنت أن مصنع الأفكار يعمل على تعزيز قدرات الشباب الأردني في قطاع التصنيع الرقمي والطباعة ثلاثيّة الأبعاد، لما لهذا القطاع من دور مهم ورئيسي على مستوى العالم، بصفته أحد ركائز الثورة الصناعية الرابعة في العالم، وأن العمل مع جامعة البترا بهذا الخصوص، سيكون رافد رئيسي يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة.