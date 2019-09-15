عمان العربية تشارك في مؤتمر انفاذ الخطة الوطنية الرابع

وطنا اليوم-عمان:شارك قسم الشريعة في كلية القانون في جامعة عمان العربية في مؤتمر انفاذ الخطة الوطنية الرابع لمكافحة الأشكال الحديثة للعبودية "عمالة الأطفال وزواج القاصرات"، الذي نظمته الجمعية الأردنية لمكافحة الأشكال الحديثة للعبودية.

ومثل الجامعة في هذا المؤتمر رئيس قسم الشريعة الأستاذ الدكتور أمين أبو لاوي والدكتور بلال أبو قدوم والدكتور أحمد عبابنة من قسم الشريعة، وقدم الدكتور أبو لاوي ورقة عمل ركزت حول المنهج الشرعي في بناء الأسرة الآمنة صاحبة الرسالة التي تخرج أجيالا قادرة على تحمل المسؤولية، والبحث عن الاسباب الحقيقية التي تهدد أمن الأسرة.

وتأتي مشاركة قسم الشريعة في هذا المؤتمر انطلاقا من التزام الجامعة بالمسؤولية المجتمعية والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني.







