 وطنا نيوز -عمان العربية تشارك في مؤتمر انفاذ الخطة الوطنية الرابع
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
عمان العربية تشارك في مؤتمر انفاذ الخطة الوطنية الرابع
التاريخ : 26-09-2019 03:02:33 المشاهدات: 1203

وطنا اليوم-عمان:شارك قسم الشريعة في كلية القانون في جامعة عمان العربية في مؤتمر انفاذ الخطة الوطنية الرابع لمكافحة الأشكال الحديثة للعبودية "عمالة الأطفال وزواج القاصرات"، الذي نظمته الجمعية الأردنية لمكافحة الأشكال الحديثة للعبودية.

ومثل الجامعة في هذا المؤتمر رئيس قسم الشريعة الأستاذ الدكتور أمين أبو لاوي والدكتور بلال أبو قدوم والدكتور أحمد عبابنة من قسم الشريعة، وقدم الدكتور أبو لاوي ورقة عمل ركزت حول المنهج الشرعي في بناء الأسرة الآمنة صاحبة الرسالة التي تخرج أجيالا قادرة على تحمل المسؤولية، والبحث عن الاسباب الحقيقية التي تهدد أمن الأسرة.

وتأتي مشاركة قسم الشريعة في هذا المؤتمر انطلاقا من التزام الجامعة بالمسؤولية المجتمعية والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني.








تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق