وطنا اليوم- برعاية د. ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين لجامعة عمان الأهلية ولمدارس الجامعة اقيم مساء الاربعاء 25-9-2019، حفل تكريم اساتذة وطلبة مدارس الجامعة "الاولى والثانية " المتفوقين ، في رحاب جامعة عمان الأهلية بقاعة نزار قباني، بحضور السيدة ناديا الحوراني مشرفة مدارس الجامعة والسيد إياد شعبان مستشار الجودة والتطوير المؤسسي لمجموعة مدارس الجامعة ، ومدراء مدارس الجامعة " الاولى والثانية " السيد احمد صبحا والسيدة رنا زهير والسيدة منار المومني، ومجموعة من الإداريين والمعلمين وحضور لافت لأهالي الطلبة.

وهنأ د. ماهر الحوراني خلال كلمته الطلبة المتميزين والمتفوقين، كما تقدم بالتهنئة لذويهم على ما قدموه لأبنائهم الطلبة، متمنيا لهم مزيد من التقدم والعطاء والتميز، مشيرا إلى أنه ليس جديدا تميز مدارس الجامعة (بفروعها) بفضل إدارتها واساتذتها والعملية التعليمية فيها وبنيتها التحتية وتجهيزاتها، وليس جديدا أن يتميز وبتفوق طلبتها في شتى المجالات، فالتفوق والتميز لغة لا يفهمها الا من سبر أغوار التفوق وأصبح التميز له عنوان.

وأضاف د. ماهر الحوراني: وكما جامعة عمان الأهلية تتعملق وتحتل الريادة وتسير يخطى واثقة نحو العالمية، ها هي مدارس الجامعة على ذات الطريق، فهما صنوان لا يفترقان، فالهدف واحد.. والطريق واحد.. والجهد واحد.. والمؤسس هو المؤسس (المرحوم الدكتور أحمد الحوراني رحمه الله) والمسيرة هي المسيرة.

وأعلن د. ماهر الحوراني عن أن جامعة عمان الأهلية تقدم منحة كاملة للطلبة الحاصلين على معدل ٩٠% فما فوق، ومنحة ٥٠% للحاصلين على معدل ٨٠% فما فوق، كما انه تم تقديم مبلغ ٥٥.٤٠٠الف دينار كمكافأت لدعم الطلبة المتفوقين.

وتوجه د. ماهر بالشكر لإدارة المدارس واساتذتها على جهودهم الطيبة، كما توجه بالشكر للسيد إياد شعبان وجميع الحاضرين في الحفل .

وقد تم تكريم اساتذة مدارس الجامعة بفروعها وهم:

عثمان عبدالله وهيفاء ملاك ونسرين رواجفة وهدى زكي ورائد سمامعة وعبير بشر وعمر وشاح و رقية ابوعون ومحمد النبتيتي و سمية الغبيش ومها الشمري وهبة رحال وعبدالرحمن مفلح و صفاء نافوخ و عامر حماد و نسرين إدريس ونسيم اللبدي و فداء مقدادي واحمد حوامدة و محمود العزة وعلاء عجاوي وتمام حميمات و زياد سليمان ود. أمين اسكندراني "عريف الحفل ".