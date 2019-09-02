جامعة البترا تخرج الفوج الثامن من طلبة مركز التعليم المستمر

وطنا اليوم-عمان:مندوبًا عن رئيس الجامعة رعى البترا الدكتور تيسير أبو عرجة نائب الرئيس حفل تخريج طلبة الفوج الثامن لبرامج الدبلوم التدريبي في مركز التعليم المستمر في عدد من التخصصات.

وتضمنت برامج الدبلوم تخصصات التصميم المطبعي، هندسة الشبكات، إدارة المطارات، إدارة المستشفيات، إدارة الأعمال، وهندسة الشبكات، وهنأ أبو عرجة الطلبة الخريجين وذويهم قائلا "باسم مجلس أمناء الجامعة وباسم رئيس الجامعة وباسم، أتقدم إليكم بخاص التهنئة بالتخرج راجيًا أن تدخلوا سوق العمل وقد امتلكتم كل مقومات المعرفة والنجاح، وأن تظل جامعة البترا في مسيرتكم العلمية والمهنية المكان الجميل لطموحاتكم".

وقال مدير مركز التعليم المستمر سعد المغربي يأتي احتفالنا اليوم بتخريج الفوج الثامن من طلبة الدبلوم التدريبي وقد حقق المركز رسالته والأهداف التي انشأ من أجلها حيث بلغ عدد الملتحقين بالدورات لهذا العام ما يقارب خمسمائة متدرب في مختلف التخصصات كما أوضح أن هذه البرامج تأتي بناء على حاجة سوق العمل لها حيث سيتم هذا العام طرح برنامجين جديدين هما إدارة الفنادق وأمن المعلومات وفي نهاية كلمته هنأ الطلبة الخريجين وشكر العاملين في المركز من مدرسين وإداريين وكافة دوائر الجامعة التي ساهمت في نجاح حفل التخريج.







