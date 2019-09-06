كلية الحقوق في جامعة عمان الأهلية تستضيف خبيرة العيادات القانونية منسقة برنامج UNDP- LEGAL CLINICS

وطنا اليوم-في إطار رسالة جامعة عمان الأهلية وترسيخاً لأهدافها للتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني عامة والقانونية خاصة، استقبل عميد كلية الحقوق الدكتور محمد الذنيبات بحضور أساتذة كلية الحقوق وعدد من الطلبة، خبيرة العيادات القانونية الدكتورة لينا شبيب التي تشرف على برنامج UNDP- LEGAL CLINICS .

وفي إطار اللقاء عرض عميد الكلية نبذة عن كلية الحقوق في جامعة عمان الأهلية، الجامعة الخاصة الأولى في الأردن والشرق الأوسط والمتميزة ببرامجها وتخصصاتها المتنوعة.

بدورها أشادت الدكتورة لينا شبيب بتميز خريجي كلية الحقوق من جامعة عمان الأهلية على الصعيدين القانوني والعملي، وأثنت على السمعة العطرة للجامعة باعتبارها أيقونة نجاح متميزة بإدارتها وكادرها وطلبتها، ومن ثم استعرضت مضامين برنامج العيادات القانونية بوصفها إحدى طرق التعليم التفاعلي الهامة في تدريس القانون بالممارسة.

وفي نهاية اللقاء ثمن عميد كلية الحقوق زيارة الدكتورة لينا شبيب وقدم كل تعاون لمنسقة البرنامج الدولي للعيادات القانونية المزمع إقامته مع كلية الحقوق.