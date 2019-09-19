مركز التعليم والتعلم بجامعة عمان الأهلية يخرّج طلبة البرنامج التأهيلي HOPES

وطنا اليوم-برعاية رئيس جامعة عمان الاهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان احتفل مركز التعليم والتعلم في الجامعة بتخريج طلبة البرنامج التأهيلي HOPES في مدرج محمود درويش قبل ايام، وذلك ضمن إطار منحة HOPES وبتمويل من الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية "صندوق مدد". وتنفذ الهيئة الألمانية للتبادل العلميّ DAAD المنحة، بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني وكامبوس فرانس والهيئة الهولندية للتعاون الدولي في مجال التعليم العالي Nuffic .

وحضر الحفل نائب الرئيس الأستاذ الدكتور ميشيل سويدان، وعمداء الكليات والسيدة نادية عقل ممثلة عن Hopes-Jordan وحشد من أولياء أمور وأهالي الطلبة الخريجين.

وهنأ الأستاذ الدكتور ساري حمدان في كلمته الطلبة السوريين والأردنيين بتخرجهم، وأعرب عن شكره الجزيل للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية وتقديم الدعم للمشروع، كما أثنى على جهود الطلبة ودورهم الكبير في إحياء هذا الحفل؛ كما قدّم شكره لمديرة المشروع د.فيروز أبو سويلم.

تلا ذلك كلمة الخريجين القاها كل من الطالب باسل كريم والطالبة شرين صلاح شكروا خلالها رئاسة الجامعة والهيئة التدريسية والقائمين على البرنامج التأهيلي HOPES، وتخلل الحفل عدة فقرات أبرزها إلقاء شعر قدمه الطالب محمد حسن الغرباوي والطالبة سلاف الناشي، إضافةً لأغنية راب من الطالب عمار ياسر.

وفي ختام الحفل، سلّم راعي الحفل رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان الشهادات للخريجين وللقائمين على البرنامج، في أجواء احتفالية صاحبها التقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.