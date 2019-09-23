معرض تعليمي لـ عمان العربية في نادي أبو نصير .. السبت

وطنا اليوم-عمان: تنظم جامعة عمان العربية بالتعاون مع نادي أبو نصير الرياضي وموقع نشمي أكاديمي الالكتروني السبت القادم، برعاية رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ماهر سليم وحضور رئيس النادي الأستاذ سلطان العواملة، معرضاً متخصصاً لعرض التخصصات والفرص التشغيلية لطلبة الثانوية العامة.

وسيتمكن طلبة الثانوية العامة من تلقي النصح والإرشاد حول التخصصات والمميزات الاكاديمية التعليمية التعلمية والفرص التشغيلية التي تتاح لهم من خلال الدراسة في جامعة عمان العربية.

وقال مساعد رئيس الجامعة لشؤون الإعلام والعلاقات العامة الأستاذ كمال فريج ان خطوة تنظيم المعرض تمثل جهدا رياديا لإدارة وأسرة الجامعة، إذ من المقرر أن يستمر (من الساعة 4-9 مساءاً)، أن يتلقى خريجو الثانوية العامة معلومات ونصائح من أصحاب الاختصاص والخبرة في الجامعة حول فرص الدراسة في الجامعة من ناحية التخصص ومدى ملاءمته لاحتياجات سوق العمل.

وأضاف فريج أن المعرض يقام ولمدة يوم واحد، في نادي أبو نصير الرياضي، إذ من المقرر أن يستقبل عمداء الكليات والمرشدون الأكاديميون والمدراء المعنيون في الجامعة خريجي الثانوية العامة الجدد، في إطار العمل، وبأسلوب مختلف، في تعميم المعرفة والإرشاد الأكاديمي لهم وأولياء أمورهم، حيث سيعرض فريق الجامعة لهم بالبيانات والمعلومات حول التخصصات وفق معيارحاجة سوق العمل.

وقال عضو مجلس الادارة في نادي أبو نصير الرياضي الأستاذ ماهر خميس أن تنظيم المعرض التعليمي بالتعاون مع الجامعة يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتق الجامعة والنادي في خدمة المجتمع المحلي.

وقال ناشر موقع "نشمي أكاديمي الالكتروني" الأستاذ عبدالله الخوالدة أن الموقع سيقدم بطاقات تعليمية لدورات الكترونية لطلبة الثانوية العامة خلال المعرض بقيمة 7500 دينار.

وتوفر الجامعة في المعرض أجنحة متعددة حيث سيكون لكل كلية (8 كليات) ودائرة (6 دوائر) جناحا خاصا يتواجد فيه مرشدين أكاديميين يقدمون النصح والإرشاد بالإضافة الى أيّة معلومات عن التخصصات وفرص العمل المتوقعة والكليات والبرامج التي تطرحها والمرافق المتنوعة في الجامعة والتي تسهم في صقل مهاراتهم من جهة، وتجعل البيئة الجامعية مكانا مناسبا للتعلم من جهة ثانية، لاستقطاب أعداد متزايدة من الراغبين في الدراسة في الجامعة لما تتمتع به من سمعة أكاديمية مرموقة.







