جامعة عمان الأهلية تحتفل بتخريج طلبة الفصل الصيفي من الفوج السادس والعشرين

وطنا اليوم-عمان:برعاية أ.د. ساري حمدان رئيس جامعة عمان الأهلية احتفلت الجامعة بتخريج طلبة الفصل الدراسي الصيفي من الفوج السادس والعشرين للعام الجامعي 2018 – 2019 ، على مسرح الأرينا مساء السبت 21-9-2019 بحضور أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة الخريجين وذويهم .

وقد القى عميد شؤون الطلبة د. مصطفى العطيات كلمة في الحفل اشار فيها الى تميز الجامعة والى انجازاتها والتي منها حصول الجامعة على الاعتماد الكامل والتصنيف ضمن الجامعات الرائدة من قبل ( Accreditation Service for International schools, college & Universities "ASIC) وهو ما يعد استكمالا لمسيرة الجامعة نحو التميز في العام الجامعي 2018/2019، من حيث حصولها على المرتبة 301 على مقياس التايمز العالمي للتأثير الاجتماعي والاقتصادي، وإبرامها لاتفاقيات تعاون تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط مع جامعة هارفرد لنقل برامج التكنولوجيا وريادة الأعمال إلى طلبة الجامعة، واتفاقية تحالف مع جامعة (MIT).

وهنأ الطلبة الخريجين وذويهم متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية وبأن يكونوا خير سفراء لجامعتهم في اماكن عملهم .

وألقى الطالب محمد أسامة قادوس كلمة نيابة عن الطلبة الخريجين مهنئا زملائه وزميلاته الخريجون والخريجات بهذه المناسبة وبقطاف ثمرة سنوات من العمل الجاد والجهد والصبر والاجتهاد ، مقدما الشكر والاحترام للاساتذة الأفاضل، ومشيدا بالجامعة ومسيرتها وتميزها .. كما قدم الشكر والمحبة والعرفان لأولياء الامور على جهودهم وتحملهم الصعاب وتشجيعهم.

وفي نهاية الحفل قام أ.د. حمدان راعي الحفل بتسليم الشهادات للطلبة الخريجين.







