جامعة فيلادلفيا تزهو بخريجي صيفي الفوج الـ 26

وطنا اليوم-عمان:برعاية معالي الأستاذ الدكتور مروان كمال مستشار الجامعة ، وبحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم ، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وأهالي الطلبة الخريجين، احتفلت جامعة فيلادلفيا بتخريج الفوج السادس والعشرين من طلبتها للفصل الصيفي 2018/2019، الذي أقيم في صالة فيلادلفيا الرياضية، يوم الخميس 19/9/2019.

وسلم رئيس الجامعة الخريجين شهاداتهم وسط أهازيج الفرح والسرور وهنأ الخريجين وذويهم وحثهم على أن يكونوا بناة خير وفلاح وأن يسهموا في بناء المجتمع بكل كفاءة واقتدار كما أعدتهم الجامعة وصقلتهم وعززت فيهم روح الإبداع واحترام الرأي والرأي الآخر من أجل أن يكملوا مسيرتهم الحياتية أينما تواجدوا في شتى أنحاء المعمورة مؤكدًا أن الإنجازات التي حققتها الجامعة مؤخرًا تعد مؤشرًا واضحًا على تميز سياسة الجامعة التعليمية وحصولها على شهادة ضمان الجودة والصادرة من قبل هيئة مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها على مستوى الجامعة وعلى مستوى كلية تكنولوجيا المعلومات وشهادة الاعتماد الدولي (ABET) والصادرة من قبل الهيئة الأمريكية لاعتماد برامج الهندسة والتكنولوجيا .

وأكد الدكتور عمر الكفاوين عميد شؤون الطلبة في كلمته أن الجامعة تخرج أبناءها الطلبة الذين احتضنتهم وقدمت لهم العلم والمعرفة وأكسبتهم مهارات التواصل والتعامل لتحقيق أهدافهم، وأضاف أنهم يجنون ثمار جهودهم خلال سنين دراستهم، وفي ختام كلمته هنأ الوطن وأهالي الطلبة بتخريج كوكبة جديدة من طلبتها الأوفياء الذين يواصلون مسيرة الإعمار والبناء بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظة الله ورعاه. متوسلًا إلى الله العلي القدير أن يحفظ الأردن قيادة وشعبًا وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار.



