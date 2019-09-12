وطنا نيوز -"ذبحتونا" تحمل أخطاء قبولات مكرمة أبناء العشائر إلى التعليم العالي

الرئيسية | شباب و جامعات "ذبحتونا" تحمل أخطاء قبولات مكرمة أبناء العشائر إلى التعليم العالي

وطنا اليوم ـ شباب وجامعات حملت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" مسؤولية الخطأ في قبولات مكرمة أبناء العشائر إلى وزارة التعليم العالي وليس للطلبة.



وقالت الحملة إن بيان وزارة التعليم العالي بهذا الشأن تجاهل واجب الوزارة التي من المفترض أن يكون لديها قسم للبرمجة يعمل على إعادة برمجة برنامج القبول بما يتناسب والشروط الجديدة.



وتاليا نص البيان :



المضحك المبكي في بيان وزارة التعليم العالي، أنه حمّل مسؤولة الخطأ في قبولات مكرمة العشائر، إلى الطلبة أنفسهم، متناسيًا أن التحقق من مطابقة طلب التقديم لشروط المكرمة هو مهمة الوزارة وليس الطالب، ومتجاهلًا أن الوزارة يفترض أن يكون لديها قسم للبرمجة يعمل على إعادة برمجة برنامج القبول بما يتناسب والشروط الجديدة.



الوزارة لم تكتف بذلك، بل إنها لم تكلف نفسها عناء الاعتذار عن هذه الأخطاء التي دمرت في لحظة أحلام طالب بل أحلام أسرة بأكملها.



لا تزال حكومتنا تتفنن في استخدام أساليب بالية لتبرير عجزها وسوء إدارتها وأخطائها الكارثية.

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