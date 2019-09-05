وطنا نيوز -"طارق فريج" يحصل على الدبلوم العالي في الإدارة المدرسية من "الاردنية"

وطنا اليوم-حصل الاستاذ طارق زياد فريج مدير مدارس طارق بن زياد على درجة الدبلوم العالي في الإدارة المدرسية من الجامعة الاردنية.

ومن الجدير بالذكر ان فريج حاصل على درجة الماجستير في ادارة التسويق وادارة الاعمال من جامعة كفنتري البريطانية وبكالوريوس محاسبة من جامعة ال البيت.

ويذكر أن مدارس طارق بن زياد تاسست عام ١٩٨٤ للمراحل (الروضة ومن الاول اساسي وحتى الصف العاشر( وتعد من المدارس المرموقة خرجت نخبة من القياديين في وطننا العزيز وهذا بفضل ادارتها الحكيمة على يد مؤسسها ومالكها المربي الاستاذ زياد ابراهيم فريج وعقيلة المغفور لها بإذن الله المربية الفاضلة فوزية الصالحي.