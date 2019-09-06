الرئيسية | شباب و جامعات إطلاق مشروع إحياء الحياة النبطية في البترا

وطنا اليوم-عمان:اُطلق في مدينة البترا مشروع إحياء الحياة النبطية بدعم من سلطة إقليم البترا السياحي التنموي وبتنفيذ من جمعية عاصمة الأنباط، ويهدف البرنامج الى تقديم حضارة العرب الأنباط لزوار المدينة من خلال إظهار تفاصيل حياة بناة البترا اليومية في عرض حيّ ينفذه اكثر من 35 شخص من أبناء المجتمع المحلي من الجنسين.

ويوفر المشروع في بدايته ما يزيد عن ٥٠ فرصة عمل ويعمل أيضاً على إغناء تجربة الزائر واطالة مدة زيارته لمدينة البترا ما يساهم زيادة مساهمة السياحة في الناتج القومي.

رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات قال ان السلطة دعمت المشروع مادياً ولوجستياً بهدف تمكين الجمعية وتوفير فرص عمل لأفراد المجتمع المحلي من جميع التجمعات في اقليم البترا بالاضافة لتخصيص مبلغ لدعم ذوي الاحتياجات في الإقليم.



وأشار الفرجات إلى أن هذه الخطوة جاءت تعظيما لاستفادة المجتمعات المحلية من الدخل السياحي وخلق فرص عمل جديدة لأبناء لواء البترا، وتعزيز المحافظة على الموقع الأثري وتنويع المنتج السياحي في المنطقة.

بدوره أكد رئيس جمعية عاصمة الأنباط عاطف النوافلة أن الفريق القائم على المشروع مع الجهات المختصة جمع المعلومات المتعلقة بتفاصيل حياة الأنباط من خلال المصادر التاريخية التي رصدت طبيعة هذا المجتمع بواسطة أشخاص عاشوا في البترا ووصفوا أهلها ونمط حياتهم، بالإضافة الى ما كتبه العرب الأنباط عن أنفسهم أو خلّدوه بالرسومات والنحت.

وثمن النوافلة دور السلطة في دعم المشروع معتبراً انه يسهم في تعزيز تنوع المنتج المقدم للسائح والارتقاء بمستوى الخدمات على اكمل وجه وتوزيع مكاسب التنمية ضمن استحقاقات واولويات تخدم الصالح العام.

يشار إلى أن جمعية عاصمة الأنباط جمعية تعاونية تضم في عضويتها حوالي 2800 عضو من ست تجمعات سكانية في لواء البترا، ولها 9 اعضاء هيئة إدارية، وتهدف إلى إيجاد مشاريع تشغيلية لأبناء المجتمع المحلي في اللواء ومشاريع تنموية في مختلف المجالات.

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