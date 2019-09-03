الرئيسية | شباب و جامعات إقليم البترا يوقع مذكرة تفاهم مع المركز الأمريكي للأبحاث الشرقية

وطنا اليوم-عمان:وقعت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي مع المركز الأمريكي للأبحاث الشرقية ACOR/ مشروع استدامة الإرث الثقافي مذكرة تفاهم تهدف إلى بناء علاقات تعاون مشترك بين الطرفين لضمان توفير أفضل الممارسات والسياسات في إدارة وحفظ الإرث الثقافي بالمنطقة. ووقع المذكرة عن سلطة إقليم البترا رئيس مجلس المفوضين الدكتور سليمان الفرجات ومدير المركز الدكتورة بربارا بورتر في البترا اليوم الخميس. وبموجب المذكرة الموقعة يوفر مشروع استدامة الإرث الثقافي التدريب المناسب لكوادر سلطة إقليم البترا وتنمية قدراتهم الوظيفية وتقديم دورات تدريبية احترافية في مجالات متعددة مثل التوثيق والتفسير وإدارة المتاحف ومحاور تدريبية عامة لتعزيز الأداء المؤسسي في السلطة. ويقدم المشروع الدعم الفني اللازم لكوادر السلطة في أعمال التنقيب والتوثيق والحماية والتوعية والتعليم والتفسير وإدارة المخاطربالإضافة إلى تطوير التعليمات والانظمة والإرشادات الخاصة بإدارة وحفظ الإرث الثقافي ودعم برامج التنمية المستدامة والتسويق لمصادر الإرث الثقافي. بدوره قال الفرجات أن سلطة إقليم البترا تسعى دائماً لرفع كفاءة موظفيها في كافة المجالات والإستفادة من كافة الخبرات والإمكانيات المتوفرة لدى المراكز والمؤسسات المحلية والدولية. ورحبت بورتر في فتح آفاق التعاون مع سلطة إقليم البترا لتعزيز قدرات العاملين لديها من خلال توفير مجموعة من البرامج التدريبية وورشات العمل والمساهمة في حفظ الإرث الثقافي في البترا.

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