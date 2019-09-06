البترا تشارك في اسبوع عمان للتصميم

وطنا اليوم-عمان:تشارك كلية العمارة والتصميم في جامعة البترا بحضور لافت في فعاليات أسبوع عمان للتصميم 2019، الذي ينظم سنويًا في الأردن، ويشكل حلقة وصل للتعلّم والتبادل والتعاون في عالم التصميم، وذلك من خلال فعاليات وبرامج شاملة تتضمّن عدداً من المعارض الفنيّة، وورشات العمل للمصممين والموهوبين والطلبة والبرامج المجتمعيّة، عدا عن الندوات واللقاءات والبرامج الثقافيّة.

حيث تم اختيار المعرض السنوي لطلبة كلية العمارة والتصميم كوجهة من وجهات أسبوع عمان للتصميم 2019، نظراً للمستوى المتميز الذي وصل إليه طلبة الكلية من خلال أعمالهم الإبداعية المشاركة في المعرض، حيث تميز المعرض هذا العام والذي حمل مسمّى "التصميم والتكنولوجيا" من خلال اعتماده على التقنيات الحديثة في عرض المشاريع لتواكب أحدث التطورات في السوق المحلي .

كما يساهم المعرض في تبادل الافكار الابداعية بين الطلبة، والذي يضم أعمال طلبة من كافة أقسام الكلية في تخصصات هندسة العمارة والتصميم الداخلي والتصميم الجرافيكي وقسم التحريك والوسائط المتعددة .

وسيكون معرض "التصميم والتكنولوجيا" متاحاً لرواد أسبوع عمان للتصميم 2019 في الفترة 6-10 تشرين أول، من الساعة العاشرة والنصف ولغاية الساعة الثالثة عصراً في مبنى كلية العمارة والتصميم في جامعة البترا.

ويستضيف جاليري رأس العين مشاركة لطالبين من كلية العمارة والتصميم بجامعة البترا، وهما الطالبة سلمى الحاج من قسم التحريك والوسائط المتعددة من خلال مشروعها "ست نقاط"، وهو لغة ابداعية لخدمة المكفوفين تتمحور فكرتها حول دمج اللغة العربية بلغة بريل الخاصة بذوي الإعاقات البصرية، لتكون لغة بسيطة شاملة يتمكن من قراءتها الجميع. ويشارك الطالب احمد تيسير من قسم التصميم الداخلي بمشروع يربط الإنسان بالطبيعة المحيطة به، تتمثل بطاولة وسطية استنبط تصميمها من جناح ذبابة الفاكهة الذي يتميز بالخفة والقوة.

كما يشارك المهندس محمد نصر الله والطالبة امينة العبدات من الكلية أيضاً كسفراء طلاب ضمن فريق اسبوع عمان للتصميم .