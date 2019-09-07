الرئيسية | شباب و جامعات مركز اللغات في جامعة فيلادلفيا يلتقي ممثلين من مركز الأمديست

وطنا اليوم-عمان: التقت مديرة مركز اللغات الدكتورة ابتسام حسين وأعضاء الهيئة التدريسية من شعبة اللغة الإنجليزية يوم الاثنين الموافق 9/9/2019، مدير برامج اللغة الإنجليزية أمديست / الأردن ( ديفيد لازارو )؛ حيث تمّ مناقشة أطر التعاون بين مركز اللغات في جامعة فيلادلفيا ومركز الأمديست، فتمّ الاتفاق على تدريب أعضاء الهيئة التدريسية في مركز اللغات على استراتيجيات التدريس الحديثة لإغناء الواقع التعليمي بين طلبة الجامعة، كما واتفق الجانبان على القيام بنشاطات شهرية إبداعية مشتركة لدعم المهارات اللغوية للطلبة، وتمخضت المناقشات عن إمكانية التخطيط لعقد امتحان الـ " TOEIC " لتكون جامعة فيلادلفيا مركزا معتمدا له.



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