 وطنا نيوز -جامعة فيلادلفيا تهدي مئتي كتاب لمديرية شرطة الاحداث
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جامعة فيلادلفيا تهدي مئتي كتاب لمديرية شرطة الاحداث
التاريخ : 18-09-2019 01:30:51 المشاهدات: 641

وطنا اليوم-عمان:تفعيلا لمذكرة التفاهم التي أبرمتها جامعة فيلادلفيا مع مديرية شرطة الأحداث / الأمن العام , قامت  جامعة فيلادلفيا بإهداء ما يتجاوز مئتي كتاب لإثراء مكتبة مديرية شرطة الاحداث حيث سلم الدكتور عدنان الطوباسي مدير المكتبة والدكتورة فدوى الحلايقة / ضابط ارتباط الجامعة الكتب لمندوب مديرية شرطة  الاحداث الرائد محمد خشاشنة والملازم الاول محمد هنوش . 

كما وقام الاستاذ الدكتور محمد أمين عواد مستشار الرئيس بإهداء مئة كتاب من مقتنياته ومكتبته الخاصة  للمديرية. 

واكد الدكتور الطوباسي على ان المكتبة تفتح ابوابها ومصادر المعلومات المشتركة بها للعاملين في مديرية شرطة الاحداث. وأكدت الدكتورة الحلايقة على ان هذه الاتفاقية تؤكد دور الجامعة في خدمة المجتمع وبناء مجتمع سوي قائم على التشاركية بين القطاع الاكاديمي والامن العام .  



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