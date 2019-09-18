جامعة عمان الأهلية وصندوق المرأة توقعان مذكرة تفاهم

وطنا اليوم-عمان:وقعت دائرة العلاقات العامة والدولية في جامعة عمان الأهلية مذكرة تفاهم مع شركة صندوق المرأة للتمويل الأصغر، وهي شركة غير ربحية معنية بشكل أساس بمنح تمويلات لصاحبات وأصحاب المشاريع الصغيرة في الأردن.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل الحملة التي يقدمها صندوق المرأة بعنوان «تمويل تعليمي» والذي يستهدف طلبة الجامعات من خلال منحهم التمويل اللازم لتسديد رسوم دراستهم بطريقة ميسرة تساعدهم على الانطلاق في سوق العمل، وتتميز الحملة بسهولة الكفالات وإمكانية الحصول على التمويل خلال أيام بعد تقديم الطلب.