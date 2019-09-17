بحث علمي مشترك بين جامعة البترا وكوينز البريطانية لإنتاج أغذية تعالج الأمراض

وطنا اليوم-عمان:يستعد فريق أبحاث مشترك بين جامعة البترا وجامعة كوينز بلفاست البريطانية للانتهاء من إنتاج أغذية وظيفية، من خلال تطعيم الغذاء بمكملات لعلاج أمراض القلب والسكري والضغط.

ووضع فريق البحث العلمي المشترك خطة العمل النهائية لاختبار نتائج مجموعة أبحاث علمية خاصة بعدد من الأغذية الوظيفية والأدوية، خلال لقاء في جامعة البترا ضمن اتفاقية تعاون مشترك جرى توقيعها سابقًا.

وأكد رئيس جامعة البترا الدكتور مروان المولا خلال لقائه ممثلي البحث العلمي من الجامعتين أن جامعة البترا كانت حريصة منذ توقيع الاتفاقية قبل عدة سنوات على تفعيل مختلف جوانبها خاصة جانب البحث العلمي وتبادل أعضاء الهيئتين التدريسية والطلبة.

وأوضح عميد البحث العلمي في جامعة البترا الدكتور مياس الريماوي أن الأبحاث المشتركة بين الجامعتين قد تتوصل إلى إنتاج أغذية وظيفية سيتم الإعلان عنها بعد إجراء الاختبارات النهائية في كلا الجامعتين للتأكد من نتائجها، موضحًا أن الأغذية الوظيفية هي أغذية يضاف لها مكملات غذائية بحث تساعد على علاج الأمراض، ويمكن للأطباء وصفها لعلاج المرضى.

وأضاف الريماوي أن جامعة البترا تمكنت سابقًا من إنتاج غذاء وظيفي أعلنت عنه العام الماضي يتمثل في شوكولاته مدعمة بالفيتامينات لصالح إحدى شركات صناعة الشوكولاته، وأن الأبحاث المشتركة حاليا بين الجامعتين تتجه لإنتاج أغذية مزودة بمكملات لعلاج الأمراض.

وبين الريماوي أن جامعة البترا وجامعة كوينز البريطانية بصدد توقيع اتفاقية مع صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا بهدف دعم أبحاث الجامعتين في مجال الأغذية الوظيفية والأدوية.

وكانت الجامعتان قد وقعتا منذ سنوات اتفاقية تعاون مشترك تضمنت الإيفاد المشترك لدرجة الدكتوراه والشراكة في تبادل الطلاب ضمن برامج التبادل إضافة إلى الشراكة في مجال البحث العلمي، حيث استقبلت البترا وفدًا طلابيًا من جامعة كوينز ضمن برنامج للتعرف على الثقافة العربية والإسلامية في الأردن، بينما غادر الجامعة عدد من أعضاء الهيئة التدريسية إلى بريطانيًا ضمن برامج الاتفاقية.

وحضر اللقاء عميد كلية الصيدلة في جامعة البترا الدكتور إبراهيم الأدهم وعميد العلاقات الدولية في جامعة كوينز ‏البروفيسور كولين مكوي ومستشار جامعة كوينز للشؤون الاستراتيجية الدكتور مهند عودة.