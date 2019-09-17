الرئيسية | شباب و جامعات برعاية الاميرة منى الحسين .. عمان الأهلية تعقد المؤتمر الدولي حول صحة السمع والتوازن

وطنا اليوم-عمان:تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الاميرة منى الحسين المعظمة تعقد جامعة عمان الأهلية والأكاديمية العربية للسمع والتوازن

وجامعة لوبك الالمانية المؤتمر السنوي الدولي السابع حول صحة السمع والتوازن حيث سيكون حفل الافتتاح على تمام الساعة العاشرة من صباح الخميس 19-9-2019 في فندق كمبنسكي - عمان – الاردن.

ويهدف المؤتمر إلى التعليم الطبي المستمر لذوي الاختصاص في السمع والتوازن والنطق والأنف والأذن والحنجرة والأطفال، ويركز المؤتمر على ما هو جديد من الأبحاث العلمية وكذلك المشاركة العالمية وتبادل الخبرات بين الاختصاصيين في مجالات مختلفة.

ويركز المؤتمر على أربعة محاور منها: زراعة القوقعة والجراحة والتشخيص والعلاج والتأهيل، علاج النطق، أساسيات تقنيات المعينات السمعية وورش عمل للسمع والتوازن.

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