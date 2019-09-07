هام من وزارة التربية حول مكرمة أبناء المعلمين

وطنا اليوم-عمان:قالت وزارة التربية والتعليم إنه يتوافر لديها عدد من المقاعد المخصصة لأبناء المعلمين (تخصصات القبول المباشر) الذين اجتازوا بنجاح امتحان الشهادة الثانوية العامة الأردنية لعام 2019 أو ما يعادلها وحسب التخصصات التالية:

التخصص الجامعة عدد المقاعد

الفنون التشكيلية اليرموك 2

التصميم والفنون التطبيقية اليرموك 4

الموسيقى اليرموك 2

الدراما اليرموك 2

الفنون البصرية الأردنية 5

الفنون المسرحية الأردنية 2

الفنون الموسيقية الأردنية 2

شروط التقدم:

1. أن يكون من ضمن الطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء المعلمين للعام الدراسي 2019/2020 وفق قوائم وحدة تنسيق القبول الموحد.

2. أن يكون قد اجتاز الامتحانات المعتمدة لدى الجامعة لهذه التخصصات بنجاح ولم يحصل على قبول مباشر من الجامعة لهذا التخصص.

• على الطلبة الراغبين بالإفادة من هذه المقاعد التقدم بالطلب عبر الموقع الالكتروني للوزارة www.moe.gov.jo ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 17/9/2019 ولغاية الساعة (12) ليلاً من يوم الأربعاء الموافق 18/9/2019.