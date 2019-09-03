جامعة فيلادلفيا تستعد لتخريج كوكبة جديدة من طلبتها

وطنا اليوم-عمان:أنهت جامعة فيلادلفيا استعداداتها لحفل تخريج الفوج السادس والعشرين من طلبتها (الفصل الصيفي 2018/2019)، المنوي إقامته في صالة فيلادلفيا الرياضية يوم الخميس 19/9/2019، حيث تبدأ مراسم حفل التخريج على النحو التالي: الحفل الأول الساعة الخامسة مساءً، ويشمل كليات( الدراسات العليا، الآداب والفنون، العلوم، الصيدلة ،الأعمال)، والحفل الثاني الساعة السابعة مساءً، ويشمل كليات (الحقوق، التمريض، تكنولوجيا المعلومات ، الهندسة والتكنولوجيا) .

حيث يتوج هؤلاء الخريجون مسيرتهم العلمية بسعادةٍ غامرة، ترسمها ذكريات هذه المرحلة على وجوههم مشاركين فرحتهم مع ذويهم، ومع جامعتهم التي تفخر بهم، وبكل فوجٍ سبق تخريجه وانطلق إلى ميادين العمل حاملين رسالة ورؤيتها القائمة على التميز في التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع واعداد خريجين مزودين بالمعرفة والمهارات والقيم وصقل شخصيتهم، وإعدادهم للعمل وتكوين اتجاهاتهم الإيجابية وبما يخدم وطنهم.

بعد أن وفرت الجامعة الإمكانات كافة لأبنائها الطلبة لتحقيق التميز في الصعد والمجالات كافة، من خلال رفد الجامعة بأعضاء هيئة تدريسية وكوادر إداري متميزة.