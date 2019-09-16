اليرموك ترد على تصريحات مراد : سنلاحق المفترين قضائياَ

وطنا اليوم-عمان:ردت جامعة اليرموك على تصريحات النائب منصور مراد التي تحدث فيها عن وجود شبهات فساد في تتعلق بمتحف الجامعة بالاضافة إلى وجود مخالفة لقوانين التوظيف والخدمة المدنية بذات الجامعة.

وقال الناطق الرسمي باسم جامعة اليرموك، مدير دائرة العلاقات العامة والاعلام مخلص العبيني إن الجامعة ستقوم بملاحقة قضائية لكل من يسيء لصورتها وانجازاتها وتاريخها بشكل متعمد عبر وسائل الإعلام ووسائل الاتصال.

واستهجن ما أسماه بالتشويه المتعمد لمؤسسة اكاديمية وطنية عريقة.

وأشار إلى أن الجامعة ستضع كامل المعلومات أمام القضاء ليتسنى لهم إظهار الحق وقول كلمة القضاء.

وأضاف أن الجامعة تؤكد على ترحيبها بأي نقد موضوعي مبنى على معلومات أكيدة، وإنها على استعداد لإيضاح أي استفسار يتعلق بأي موضوع ذو صلة بجامعة اليرموك وإجراءاتها في كل ما يطرح.

وأشار إلى أن الجامعة تستغرب ما جاء على لسان النائب منصور مراد في مؤتمر صحفي صباح الاثنين وتصريحاته حول الجامعة على وسائل الإعلام.

وكان النائب منصور مراد قد كشف عن تهريب قطع أثرية باسم جامعة اليرموك، مشيرا إلى أنه تم توجيه مذكرة لرئاسة الوزراء للوقوف على تفاصيل القضية، حيث كان رد الرئاسة بتجميد ملف القضية لحين البت فيه - وفقا لقوله.

وقال مراد خلال مؤتمر صحفي للنائب منصور مراد، عقد الأثنين في مجلس النواب، إن هناك ضغوطات لإخراج هذه الآثار من الجامعة وتهريبها خارج الأردن.

وأشار مراد إلى أن جامعة اليرموك مخالفة لقوانين التوظيف والخدمة المدنية ورئيس جامعة اليرموك قد خالف في تعيين مدير الدائرة المالية، وفق قوله.

كما وجه مراد عدة أسئلة للحكومة عن الفساد في الجامعات (البقاء التطبيقية و اليرموك ومؤته وال البيت والطفيلة وجامعة الحسين)، لافتا إلى أن رد الحكومة عليها كان غير شفاف وغير واضح لذلك كان يجب وضع هذه الاسئلة أمام الشارع الأردني للوقوف على تفاصيلها بشكل أفضل من قبل الحكومة.

وبحسب كتاب رسمي صادر عن رئيس الجامعة، زيدان عبد الكافي كفافي بتاريخ 12 تشرين الثاني 2018، يؤكد فيه جاهزية تسليم القطع وإخراجها من المتحف وتسليمها للشخص الذي أدخل القطع إعارة لمتحف جامعة اليرموك.

وبين النائب منصور مراد أن هذه القطع الأثرية قد أدخلت إلى المملكة تهريبا، بهدف إعارتها لمتحف الجامعة مؤقتا، ثم إعادة تهريبها لخارج الأردن.