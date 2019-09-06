الرئيسية | شباب و جامعات الجوالده إلى رتبة الأستاذية

وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس عمداء جامعة عمان العربية ترقية الدكتور فؤاد الجوالدة إلى رتبة أستاذ في التربية الخاصة في كلية العلوم التربوية والنفسية. والدكتور الجوالده حاصل على درجة الدكتوراه في تخصص التربية الخاصة من جامعة عمان العربية، ويشغل منصب عميد شؤون الطلبة في الجامعة، وهو عضواً في مجالس الجامعة المختلفة وشارك في العديد من اللجان العلمية والتنظيمية، وله العديد من الابحاث والدراسات المحكمة التي نشرت في المجلات العلمية، وأشرف وناقش أكثر من مائة وثلاثين أطروحة دكتوراه ورسالة ماجستير وله العديد من المؤلفات في ميدان التربية الخاصة وعلم النفس.

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